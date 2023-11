Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: “΄Εχει γίνει κολλητή με τη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό” (βίντεο)

Τι ανέφερε στο "Πρωινό" συγκρατούμενη της 35χρονης κατηγορουμένης από την Πάτρα.

Συγκρατούμενη της 35χρονης κατηγορουμένης από την Πάτρα μίλησε στο "Πρωινό" και αποκάλυψε το πως περνά στην φυλακή αλλά και με ποιους κάνει παρέα.

"Δεν βγαίνει έξω, δεν υπάρχει λόγος να βγει, αφού μένει μόνη της στο ιατρείο σε ένα χώρο για 8 με 10 άτομα, σε έναν χώρο που θεωρείται VIP" είπε η συγκρατούμενη της μητέρας από την Πάτρα ενώ όπως τόνισε "είναι βασίλισσα στην φυλακή και κάθε της επιθυμία είναι διαταγή".

Επιπλέον, ανέφερε πως "έχει γίνει κολλητή φίλη με τη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό και μαζί ακούνε τραγούδια δυνατά, γελάνε και χορεύουνε. Δεν δείχνει καταβεβλημένη όπως λένε και στεναχωρημένη όπως μία μάνα που έχει χάσει τα παιδιά της".

Όλα όσα αποκάλυψε η συγκρατούμενη της 35χρονης μάνας:

