“The 2night Show” - Έλενα Χαραλμπούδη: Ποια είναι τα επόμενα βήματα της πιο... viral μαμάς;

Τι μοιράστηκε η δημοφιλής ηθοποιός, youtuber και tiktoker με τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, καλεσμένη στο φιλόξενο στούντιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Τρίτης βρέθηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη. Η επιτυχημένη ηθοποιός, youtuber και tiktoker, η οποία πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Μίξερ» αλλάζοντας τουλάχιστον 25 ρόλους, μοιράστηκε μια θερμή και φιλική συνομιλία με το Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα χιουμοριστικά βίντεό της, που παρουσιάζουν την Ελληνίδα μάνα χωρίς εξιδανικευμένες καταστάσεις. Η αγαπημένη περσόνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε το πώς είναι η ίδια ως μητέρα, αλλά και την… πηγή έμπνευσής της, από την οποία κινητοποιείται για να μας χαρίζει τα βίντεό της.

Παράλληλα μίλησε με ιδιαίτερα τιμητικά λόγια τα το συνεργάτη της Αλέξανδρο Τσουβέλα και εξομολογήθηκε ότι σκέφτονται ήδη ποια θα είναι η συνέχεια της αλυσίδας βίντεό τους με τον τίτλο «Τότε και Τώρα». Ιδιαίτερη μνεία πραγματοποίησε στην εκπομπή της στο Kids Radio. Όπως σημείωσε πρόκειται για ένα νέο project το οποίο έχει ενθουσιάσει η νεαρή ηθοποιό, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται με άλλους γονείς τα προβλήματα, τις αγωνίες και τα ευτράπελα, της καθημερινότητας της γονεϊκής ζωής δίνοντας αλλά και παίρνοντας, πολύτιμες συμβουλές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται.

Το σύνολο της λαμπερής παρουσίας της Έλενας Χαραλαμπούδη στο «The 2night Show»:

