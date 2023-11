Life

Πάτρικ Ντέμπσι, ο πιο σέξι άνδρας για το 2023

Ο Ντέρεκ του «Grey's Anatomy» είναι ο πιο σέξι άνδρας για το 2023 σύμφωνα με το People. Η αντίδρασή του.

O πρωταγωνιστής της πολυβραβευμένης σειράς «Grey's Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσι είναι ο πιο σέξι άνδρας για το 2023 σύμφωνα με το περιοδικό People.

«Χαίρομαι που συμβαίνει σε αυτό το σημείο της ζωής μου» λέει ο 57χρονος ηθοποιός από το Μέιν στο PEOPLE. «Είναι ωραίο να έχω την αναγνώριση και σίγουρα ο εγωισμός μου παίρνει λίγο τα πάνω του, αλλά μου δίνει το βήμα να το χρησιμοποιήσω για κάτι θετικό».

Εκτός από τους αγώνες και την υποκριτική, ασχολείται με το «Dempsey Center», έναν οργανισμό που έχει ιδρύσει στο Μέιν και παρέχει φροντίδα σε καρκινοπαθείς, προς τιμήν της μητέρας του που έφυγε από την ζωή από καρκίνο το 2014.

