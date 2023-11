Οικονομία

Ρόδος: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα για προϊόντα “μαϊμού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το στοκ παραγωγής των απατεώνων και ποιες οι κατηγορίες τις οποίες τους απήγγειλαν μετά τη σύλληψη, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

-

Εικόνα: αρχείου

Πρόστιμα συνολικού ύψους 188.250 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε επιχείρηση της Ρόδου έπειτα από ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) που διενεργήθηκαν την περίοδο από 1η έως και την 3η Νοεμβρίου 2023, σε συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα η υπηρεσία, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 23.744 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, συνολικού βάρους πέντε τόνων. Επίσης, σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση αδικήματα: της πλαστογραφίας, της απάτης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, «Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της