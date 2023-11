Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Η Κάτια είναι έγκυος - Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, που αποτελεί έναν ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις και στα σημαντικά της ζωής.

Η Κάτια, επιστρέφει από τον μήνα του μέλιτος πολύ προβληματισμένη και αποκαλύπτει στην Έλενα ότι είναι έγκυος! Ποιος είναι, όμως, ο πατέρας του παιδιού; Ο Άλκης ή ο Έβαν;

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο ανατρεπτικό επεισόδιο!

Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Λίγες μέρες μετά τη θεραπεία του, ο Άλκης φανερά καταπονημένος, προσπαθεί να βρει το κουράγιο να προχωρήσει. Η όχι και τόσο τυχαία συνάντηση της Έλσας και του Τάσου θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά, ενώ η ξαφνική είσοδος του Κοσμά στο σπίτι του, θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια δυσάρεστη έκπληξη. Η Χριστίνα θα πέσει πάνω στη νέα σχέση του Φίλιππου, κατηγορώντας τον ίδιο για ψεύτικες ελπίδες. Η Έλενα θα χαθεί στον κόσμο του διαδικτυακού φλερτ, ενώ ο Νικόλας θα κάνει την πρώτη του επίσκεψη σε ψυχοθεραπεύτρια. Η Κάτια γυρίζει από τον μήνα του μέλιτος με τον Έβαν, με ένα νέο που θα αλλάξει τις ζωές όλων…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

