Μαρινάκης για Κασσελάκη: Υιοθετεί τη ρητορική του υπαρχηγού του, Πολάκη

Νέες διευκρινίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το γιατί σχολίασε τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για τον Κώστα Σημίτη και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.Τι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες και τις νέες ρυθμίσεις και την ένταση στα Εξάρχεια για τα έργα του μετρό.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα κατάργησης φοροαπαλλαγών ή κανένα θέμα αύξησης του οποιουδήποτε φορολογικού συντελεστή. Και το έχουμε αποδείξει», τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του σήμερα στον ΣΚΑΪ. Μίλησε όμως και για ζητήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο μιας «παρελθοντικής συζήτησης» που όπως είπε έφερε στη δημόσια σφαίρα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όπως και για το θέμα του μετρό στα Εξάρχεια.

«Κατ' αρχάς, να πω για μένα το πιο βασικό είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση, περί παρελθόντος, που προφανώς έχει την αξία της και θ' αποδοθούν και αποδίδονται πάντοτε από τους ιστορικούς όσα έχουν γίνει σε όλες τις περιόδους, δεν αφορά την κοινωνία, νομίζω, ιδιαίτερα. Περισσότερο την αφορά η συζήτηση για το παρόν, για το μέλλον, για την επίλυση των προβλημάτων, η κριτική που μας γίνεται, το τι κάνουμε, τι άλλο θέλουμε να κάνουμε και πόσο έχουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Από κει και πέρα, μια μικρή μερίδα του Τύπου, όπως συνηθίζει ―πολύ μικρή μερίδα του Τύπου― απομονώνει αυτά που τη συμφέρουν ή που θέλει ν' απομονώσει. Εγώ, λοιπόν, ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν είμαι ούτε υπερασπιστής, ούτε εκπρόσωπος συγκεκριμένα του πρώην Πρωθυπουργού. Όμως, όταν ακούω, τον πρόεδρο του κόμματος που μας φόρτωσε το πιο αχρείαστο μνημόνιο, τα περισσότερα δις ως χώρα, που έφερε σε ουρές τους πολίτες έξω από τράπεζες, που ένα νέο ―τότε― ελεύθερο επαγγελματία, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, μας έκανε να σκεφτόμαστε, εάν θα μείνουμε στη χώρα μας, να μιλάει με τέτοιον τρόπο, βασικά, υιοθετώντας πλήρως τη ρητορική του υπαρχηγού του, του κυρίου Πολάκη, για χρέη, για χρεοκοπία με αυτόν τον τρόπο, εγώ στον κύριο Κασσελάκη έμμεσα απάντησα, γιατί ρωτήθηκα στο briefing, και νομίζω ότι πρέπει λίγο να έχουμε μια συναίσθηση του τι εκπροσωπούμε. Και το λέω ξανά, ο κύριος Κασσελάκης, ασχέτως του τι έγινε πριν το 2015 ―αυτό είναι μία άλλη συζήτηση― είναι πρόεδρος ενός κόμματος, δεν ίδρυσε καινούργιο κόμμα, το οποίο μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, υποθήκευσε την περιουσία της χώρας, εξελέγη τότε στην Κυβέρνηση για τα εντελώς αντίθετα και βγαίνουν στη συνέχεια και επιτίθενται και κάνουν οτιδήποτε κάνουν. Δεν είναι άμοιροι, λοιπόν, κριτικής», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Μετά από σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε από τους δημοσιογράφους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως μια τέτοια συζήτηση αυτήν τη στιγμή δεν αγγίζει σε κανένα από τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλα τα οποία προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και επεσήμανε: «Εγώ θα σας πω το εξής: Δεν θα κάνουμε επανάληψη της συζήτησης. Ο κύριος Κασσελάκης έβαλε, ως αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια παρελθοντολογική συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, εκφράζοντας μία ρητορική, η οποία παραπέμπει σε ακραία ρητορική και μίλησε για χρεωκοπία. Και του απαντήσαμε, γιατί, ίσως, δεν θυμάται, δεν έχει ενημερωθεί καλά, τι έκανε το κόμμα του. Δεν είπαμε ότι δεν συνέβη τίποτα στην Ελλάδα, πριν το 2015, όμως, η υποκρισία και του 2015 επαναλαμβάνεται και το 2016, το 2017, το 2018, για τους δήθεν Ρομπέν των Δασών, οι οποίοι θα έσωζαν τους πολίτες, θα έσωζαν τους συνταξιούχους, θα έσωζαν τους νέους και έφεραν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων, έφεραν τους συνταξιούχους στις ουρές, έκοψαν το ΕΚΑΣ, έφεραν τον πιο άδικο νόμο Κατρούγκαλου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους συνταξιούχους. Όταν βγαίνουν στη συνέχεια, σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτε και επιτίθενται δεξιά και αριστερά με μια ακραία ρητορική, θα δέχονται απαντήσεις».

Μάλιστα μετά από παρέμβαση δημοσιογράφου σχετικά με το ότι «η χώρα βγήκε από τα μνημόνια επί ΣΥΡΙΖΑ», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Η χώρα δεν βγήκε από τα μνημόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ρητορική, νομίζω, επειδή είχαμε και πρόσφατα εκλογές, όπου δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα «μαξιλάρι» το οποίο εμείς δεν το αμφισβητούμε, αλλά αυξήθηκε από το 2019 μέχρι το 2023 αυτό το «μαξιλάρι». Και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά από αυτό το «μαξιλάρι», για τα πολλά που έκανε η κυβέρνηση την πρώτη τετραετία και νομίζω ότι τα επιβράβευσαν οι Έλληνες πολίτες. Μείωσε πάνω από 50 φόρους, άρχισε ν' αυξάνει τον κατώτατο μισθό, αυξήθηκε ο μέσος μισθός, τώρα αυξάνει, μετά από 14 χρόνια, τους μισθούς του Δημοσίου».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κόψει τις φοροαπαλλαγές και τόνισε: «Κατ' αρχάς δεν υπάρχει κανένα θέμα κατάργησης φοροαπαλλαγών ή κανένα θέμα αύξησης του οποιουδήποτε φορολογικού συντελεστή. Και το έχουμε αποδείξει».

«'Αρα, ο κ. Στουρνάρας λέει κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα ή περιγράφει μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσετε και εσείς για πολιτικούς λόγους», ρώτησε δημοσιογράφος.

Και ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Ο κ. Στουρνάρας έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι στην Κυβέρνηση. Εκφράζει την άποψή του. Έχει εκφραστεί πολλές φορές για την ελληνική οικονομία. Και είναι μια πραγματικότητα, νομίζω, που την βιώνουμε όλοι, την άνοδο της ελληνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Ως προς το ζήτημα του χρέους εγώ θα σας πω ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Και, μάλιστα, υπάρχει και ένας σχετικός πίνακας αν θέλετε να σας τον δείξω - τον έχω δείξει σε άλλη εκπομπή του σταθμού σας - όπου φαίνεται η χώρα μας κάτω-κάτω, χαμηλά στο ποσοστό αύξησης, άρα είναι πρώτη στη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Αυτό τι σημαίνει; Ότι μια κοινωνική πολιτική δίκαιη σε πολύ-πολύ δύσκολη περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, δεν χρεώνει τις επόμενες γενιές. Και αυξάνονται οι μισθοί του Δημοσίου και αυξάνεται το αφορολόγητο και προσαρμόζονται και είναι πιο δίκαιοι».

Σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις νέες ρυθμίσεις, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Θα σας απαντήσω και ως κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας, που κι εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, δεν είναι και τόσο εύκολη η πραγματικότητα στη χώρα αυτή, ειδικά μέχρι το 2019 που είχαμε μία λογική - ειδικά το διάστημα από το 2015 ως το 2019 - να βάζουμε φόρους. Εμείς μειώσαμε φόρους.

Καταρχάς, δεν αυξάνεται κανένας φορολογικός συντελεστής. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο, αδιαμφισβήτητο, το οποίο είναι η βάση της συζήτησης: 2019 κενό ΦΠΑ, δηλαδή ΦΠΑ το οποίο δεν είχαμε εισπράξει, 23%. Αυτό έχει γίνει 15% στην πρώτη τετραετία. Μειώθηκε, δηλαδή. Αλλά είναι 15%. Η κυβέρνηση, λοιπόν, κατάφερε να τον μειώσει με κάποιες πρωτοβουλίες που πήρε. Τώρα, λοιπόν, είναι μία ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία συνολικά, με 10 - 11 παρεμβάσεις, μία εκ των οποίων είναι ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι λέει μια άλλη στατιστική; Ένας άλλος στατιστικός αριθμός; Ότι το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει κάτω από τον κατώτατο μισθό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι όλοι αυτοί φοροφυγάδες; Σε καμία περίπτωση. Γιατί σε αυτούς μέσα είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, που εξαιρούνται από το τεκμήριο. Ένας νέος δικηγόρος που ξεκινάει και βγάζει λιγότερα, πολλές φορές, έσοδα, από 10.000 ευρώ. Ή μία σύζυγος, η οποία μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά της -κι εδώ θα κάνουμε μία συζήτηση συνολικά, για το θέμα του μαχητού τεκμηρίου- και αποδεδειγμένα, ενδεχομένως, να μην βγάζει πάνω από 10.000 ευρώ. Ή να υπάρχει μία σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και ξεκινάει η διαβούλευση, για το ποιοι είναι κάτω από 10.000 ευρώ και συνολικά για το νομοσχέδιο, γιατί έχει άλλες δέκα παρεμβάσεις. Υπάρχει, όμως, και ένας ιδιοκτήτης καφέ, για παράδειγμα, ή φούρνου -για να μην στοχοποιούμε επιμέρους επαγγελματίες, που κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι- που μπορεί να έχουν πέντε ή δέκα εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, τον οποίο έχουμε αυξήσει, και τα έσοδά τους, δηλαδή των ιδιοκτητών, να είναι χαμηλότερα από τους εργαζόμενους».

Πρόσθεσε επίσης ότι «το νομοσχέδιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, την οποία εμείς σεβόμαστε». Και ανέλυσε: «Πάμε, λοιπόν, να επισημάνουμε κάποια άλλα σημεία σημαντικά. Πρώτον: Το νομοσχέδιο αυτό, ένα μέρος του, το ξαναλέω, που το προσδοκώμενο όφελος είναι 500-600 εκατομμύρια -όχι αμελητέο- είναι η παρέμβαση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν άλλα δέκα σημεία, που το προσδοκώμενο όφελος είναι πάνω από τρία δισεκατομμύρια. Δεύτερο σημείο: Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται μέχρι τα πέντε χρόνια. Τρία συνολικά, μέχρι τα πέντε στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τρίτο σημείο: Όσοι δουλεύουν με μπλοκάκι μέχρι δύο εργοδότες, δηλαδή ένας νέος ή λιγότερο νέος, ο οποίος δουλεύει σε δύο δικηγόρους, για παράδειγμα, ή σε δύο πολιτικούς μηχανικούς, εξαιρείται. Τέταρτο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό: Το τεκμήριο είναι μαχητό.

Και θα γίνει, λοιπόν, μία συζήτηση στη δημόσια διαβούλευση - είναι σημαντικό να ειπωθεί αυτό - χωρίς να αλλάζουμε τη φιλοσοφία του νόμου στην οποία εμείς πιστεύουμε σε όλες τις παρεμβάσεις. Γιατί οι παρεμβάσεις όλες είναι όχι μόνο γι' αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το σύνολο όσων συναλλάσσονται με ελεύθερους επαγγελματίες, είναι πελάτες τους, έχουνε μία την οποιαδήποτε σχέση, να αγοράσουν ακίνητο, Airbnb. Ξεκινάει δημόσια διαβούλευση. Εμείς περιμένουμε προτάσεις».

Ολοκληρώνοντας και κληθείς να σχολιάσει την ένταση των τελευταίων ημερών σχετικά με τα Εξάρχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Να μην κοροϊδευόμαστε, για να μην ακούει και ο κόσμος θεωρίες και οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η πραγματικότητα; Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει όλα τα μεγάλα έργα και συγκεκριμένα το μετρό και στα Εξάρχεια είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πολύ τους κατοίκους των Αθηνών και συνολικά τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δουλεύουν, έρχονται, εργάζονται, επισκέπτονται το κέντρο».

Πρόσθεσε ότι «Κατ' αρχάς, ως προς τα δένδρα, ανοίγεται ένα θέμα το οποίο δεν έχει νόημα να ανοιχθεί, γιατί έχει κλείσει από την ίδια την εταιρεία. Υπάρχει πλήρες σχέδιο προστασίας, μεταφοράς, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον. Γιατί ανοίγεται το θέμα αυτό;». Και κατέληξε: «Προσπαθούν κάποιοι να πιαστούν από ασήμαντες αφορμές για να πουλήσουν επαναστατικότητα. Και δεν αναφέρομαι στον Δήμαρχο. Λέω, ο Δήμαρχος στην πράξη θα αποδείξει, βεβαίως θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό». Και αναφορικά με την πολιτικοποίηση του θέματος: «Το μετρό, κατ' αρχάς, είναι έργο που τρέχει κεντρικά. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν πολιτικοποίησε κανένα μετρό η Κυβέρνηση. Όταν κάποιοι επειδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και συνεχίζουν μια τακτική δεκαετιών σε ένα έργο το οποίο είναι βαθιά κοινωνικό, ένα έργο το οποίο ολοκληρώνει και επεκτείνει βασικά ένα πολύ σημαντικό μέσο μαζικής μεταφοράς, αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Νομίζουν κάποιοι ότι κοινωνική πολιτική είναι να κάνεις πορείες, καταλήψεις και να μπλοκάρεις έργα. Όχι. Αυτό είναι αντικοινωνική πολιτική. Είναι ένα έργο, λοιπόν, το οποίο τρέχει κεντρικά η κυβέρνηση και τι ζητά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Γι' αυτό είναι και σημαντική και αυτή η συνάντηση και όλες οι επόμενες συναντήσεις, να είναι αρωγός στα έργα και στις παρεμβάσεις που είναι προς το συμφέρον των πολιτών».

