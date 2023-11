Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Σπαραγμός στο τρισάγιο για τη μνήμη του (εικόνες)

Διαβάστε το συγκνητικό μήνυμα που ανήρτησε η ΑΕΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τη μνήμη του.

Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου θύματος οπαδικής βίας Μιχάλη Κατσούρη τέλεσε το πρωί της Τετάρτης 08 Νοεμβρίου, γιορτής του Ταξιάρχη Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο σημείο της δολοφονίας του στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οικογένειά του. Μέλη της οικογένειας του, στελέχη και φίλαθλοι της ΠΑΕ και του Συνδέσμου Παλαιμάχων και προσωπικοί του φίλοι, παρευρέθηκαν στην τελετή.

Η συγκινητική ανάρτηση των κιτρινόμαυρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Σήμερα είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια του Μιχάλη και η οικογένεια της ΑΕΚ, δεν τον έχουν μαζί τους την μέρα της ονομαστικής του γιορτής. Ο Μιχάλης είναι όμως πάντα εδώ.

Μαζί μας, στην σκέψη μας και την καρδιά μας. Η οικογένεια του δολοφονημένου αδερφού μας, τέλεσε σήμερα Τρισάγιο στο σημείο όπου ο Μιχάλης άφησε την τελευταία του πνοή, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο μας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στο σημείο όπου μόνιμα από το καταραμένο εκείνο βράδυ του Αυγούστου τιμάται η μνήμη του. Τα μέλη της οικογένειας του, εκπρόσωποι και φίλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Συνδέσμου Παλαιμάχων και προσωπικοί του φίλοι, ήταν εκεί για τον Μιχάλη».

