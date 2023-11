Life

“Η Μάγισσα”: Ποια είναι η Κυπριανή που “εισβάλει” στη σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας η Κυπριανή επιστρέφει στη ζωή των Γερακαρήδων. Τι θα προκαλέσει η παρουσία της; Με ποιους παλιούς δαίμονες θα χρειαστεί να παλέψει;

-

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας η Κυπριανή επιστρέφει στη ζωή των Γερακαρήδων.

Έξυπνη, δυναμική, ατρόμητη, χειριστική, σκληρή.

Μια γυναίκα που προκαλεί δέος, όχι μόνο με την επιβλητική μορφή της, αλλά και με το κοφτερό μυαλό της.

Αυτή είναι η Κυπριανή, η μάνα του Σπήλιου Γερακάρη.

Μετά τον θάνατο του άντρα της, ξαναπαντρεύτηκε έναν άρχοντα από την Αρεόπολη. Αυτό το γεγονός δημιούργησε εκρηκτικές καταστάσεις και διατάραξε συθέμελα τη σχέση της με τον γιο της.

Οι δεσμοί μεταξύ τους κόπηκαν και η Κυπριανή εκδιώχθηκε από τον πύργο της οικογένειας.

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας, εμφανίζεται ξανά στη ζωή των Γερακάρηδων.

Τι θα προκαλέσει η παρουσία της; Με ποιους παλιούς δαίμονες θα χρειαστεί να παλέψει;

Τον ρόλο της Κυπριανής ενσαρκώνει η Θέμις Μπαζάκα

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Κατσούρη: Σπαραγμός στο τρισάγιο για τη μνήμη του (εικόνες)

Τροχαίο - Ηράκλειο: Θρήνος για τον 17χρονο που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος