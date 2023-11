Τεχνολογία - Επιστήμη

Σχολεία - bullying: Ψηφιακά οι καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ψηφιακή πλατφόρμα και η επταμελής επιστημονική επιτροπή για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

-

Ανακοινώθηκε η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης και εκπόνησης πρωτοκόλλων χειρισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή συγκροτήθηκε ενόψει λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμες για επώνυμες αναφορές, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Με αφορμή τα περιστατικά βίας στα σχολεία και την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τη σύσταση επταμελούς, άμισθης, επιστημονικής επιτροπής με την ακόλουθη σύνθεση:

Γεώργιος Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας. Γεώργιος Γιαννούλης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Βασίλειο Πετρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Αντωνία Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, ως μέλος με αναπληρώτρια την Ασημίνα Ράλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Ιωάννα Γιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής τους Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Μαγγλάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής του ΕΚΠΑ. Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Νικολόπουλο, εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οργανική θέση στο 62ο Γυμνάσιο Αθηνών. Χαρίσιος Ασημόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχική Υγεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Μαρτινάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θεοδώρα Πάλλη-Πετραλιά, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, Ολυμπιονίκη και στέλεχος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Η θητεία της επιτροπής θα είναι τριετής.

Η αποστολή της νεοσυσταθείσας επιτροπής

Έργο της επταμελούς επιτροπής είναι:

Η ανάπτυξη, η εποπτεία και η επιμέλεια της ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 11 του ν.5029/2923 “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις”.

Η επιστημονική αξιολόγηση και αξιοποίηση των αναφορών που καταγράφονται στην προαναφερόμενη πλατφόρμα

Η συναγωγή συμπερασμάτων

Η σύνταξη πορισμάτων και η ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται και διευκολύνουν το χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα

Στην πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται στο gov.gr, θα μπορούν να κάνουν επώνυμες καταγγελίες οι μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι γονείς και κηδεμόνες, που έχουν την επιμέλεια των παιδιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η φόρμα για τις καταγγελίες θα έχει τη μορφή στάνταρ ερωτηματολογίων, ώστε όλοι να μπορούν να το χειριστούν.

Οι αναφορές θα εξετάζονται από τη διεύθυνση του σχολείου και τον/την εκπαιδευτικό, που θα έχει οριστεί ενώ θα υπάρχει συνεργασία με τη νεοσυσταθείσα επταμελή επιτροπή.

Τα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα, θα υπάρχει επιμορφωτικό υλικό σχετικά με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά και στους γονείς.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυρία Μιχαηλίδου στη Βουλή «είναι θέμα ημερών να βγει και η πλατφόρμα των αναφορών για το κομμάτι της ενδοσχολικής βίας. Η πλατφόρμα αυτή από μόνη της, το να κάνεις αναφορές, είναι μία λύση στο ότι σπάει τη σιωπή και είναι μία επικουρική και αυτή υπηρεσία, η οποία θα προσφέρεται από πλευράς Υπουργείου, αλλά από μόνη της δεν είναι μια λύση ή πανάκεια. Η πλατφόρμα όμως αυτή θα έχει και υλικό για παιδιά και γονείς. Οπότε είναι σημαντικό από ειδικούς και από εξειδικευμένους επιστήμονες το ότι θα στηθεί η πληροφορία, είτε σε μορφή pdf που μπορεί να κατεβάσει κάποιος είτε σε μορφή εκ των υστέρων βίντεο, έτσι ώστε να μπορεί ο γονιός να επιμορφώνεται, να βλέπει, να διαβάζει, να ακούει τι έχουν να πουν οι ειδικοί πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μην είναι σίγουρα μεγάλη η απόκλιση μεταξύ της πληροφορίας που δίνεται από τον εκπαιδευτικό και της πληροφορίας που, λόγω διαφορετικών ερεθισμάτων, μπορεί να παίρνει το παιδί στο σπίτι».

Υπεύθυνο για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού θα είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ‘Διόφαντος’.

Η υποβολή τυχόν αναφορών στην πλατφόρμα είναι ανεξάρτητη από όρους ή προϋποθέσεις, είναι προαιρετική και δεν αναιρεί τη δυνατότητα παράλληλης υποβολής αναφορών, είτε προφορικών, είτε γραπτών, απευθείας στη διεύθυνση του σχολείου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: 16χρονη έκοψε το λαιμό του νεογέννητου μωρού της

Γαλιατσάτος: Μελέτη για θεραπεία του καρκίνου με ουσία από το σύκο (εικόνες)

Κριάρι “έστειλε” στο νοσοκομείο 93χρονη πυρόπληκτη