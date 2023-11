Life

Μαράια Κάρεϊ: χριστουγεννιάτικη περιοδεία με τα παιδιά της

Με μία μίνι περιοδεία η "βασίλισσα των Χριστουγέννων" θέλε να μεταφέρει το γιορτινό πνεύμα σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) όπως έχει ήδη ανακοινώσει θα πραγματοποιήσει μία εορταστική περιοδεία για να μεταφέρει το πνεύμα Χριστουγέννων στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Η μίνι περιοδεία με τίτλο «Merry Christmas One and All» θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια. Με ενδιάμεσους σταθμούς στο Σικάγο, Τορόντο, Ντιτρόιτ, Βοστώνη και Πίτσμπουργκ μεταξύ άλλων θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα στις 17 Δεκεμβρίου με μια συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της από τα δύο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, «Merry Christmas» και «Merry Christmas II You» ενώ τα εισιτήρια στις περισσότερες συναυλίες έχουν σχεδόν εξαντληθεί σύμφωνα με το Ηollywood Reporter.

