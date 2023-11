Πολιτισμός

JukeBooks: 1 χρόνος, 10.000 ακροατές, 1.000.000 ώρες ακρόασης

Τον πρώτο χρόνο της, που είναι άκρως επιτυχημένος, έκλεισε η δημοφιλής εφαρμογή ελληνικών audiobooks, που γίνεται αγαπημένη συνήθεια!

Ένας χρόνος συναρπαστικών αφηγήσεων ολοκληρώθηκε για το JukeBooks. Ένας χρόνος, που όπως δείχνουν και οι αριθμοί, κλείνει επιτυχημένα, φτάνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό του ενός εκατομμυρίου ωρών ακρόασης!

Με πάθος για τον λόγο και την αφήγηση, η δημοφιλής εφαρμογή Ελληνικών audiobooks κατάφερε να φέρει τη μοναδική εμπειρία των αφηγήσεων στη ζωή των βιβλιόφιλων και να τους προτείνει έναν επιπλέον τρόπο για να βάλουν τα βιβλία στη ζωή τους, ταυτόχρονα με την παραδοσιακή ανάγνωση.

Tο JukeBooks είναι μία νέα συνήθεια που δίνει τη δυνατότητα να ακούει κανείς βιβλία, ενώ κάνει παράλληλα και άλλες δραστηριότητες, προσφέροντας ψυχαγωγία στον ελεύθερο, αλλά και «χαμένο» χρόνο.

Οι σχεδόν 10.000 ενεργοί συνδρομητές του JukeBooks εμπλουτίζουν ήδη την καθημερινότητά τους ακούγοντας τα audiobooks που επιθυμούν από την πλούσια συλλογή που έχει ξεπεράσει τους 700 τίτλους βιβλίων από κάθε κατηγορία, κάποιοι από τους οποίους ξεχώρισαν στις προτιμήσεις των ακροατών.

Στην δημοφιλέστερη κατηγορία της πλατφόρμας, τη Σύγχρονη Λογοτεχνία, ξεχωρίζουν ο Σπύρος Πετρουλάκης από τους Έλληνες συγγραφείς, με τον «Σασμό», το «Ναύαγιο» και την «Κληρονομιά» να διακρίνονται στην πρώτη δεκάδα ακροάσεων της κατηγορίας και στους ξένους συγγραφείς, η Clare Pooley με τους δύο της τίτλους στη δεκάδα, εκ των οποίων «Το πράσινο σημειωματάριο» το έχουν ακούσει σχεδόν 2.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο.

Πολύ επίκαιρη και δημοφιλής είναι, επίσης, και η κατηγορία της Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας, από την οποία προέρχεται και το βιβλίο με τις περισσότερες ώρες ακρόασης όλη τη χρονιά, το παγκόσμιο best-seller «Ανάμεσα σε Ηλίθιους» του Thomas Erikson και ακολουθεί το «Πώς να επιτύχεις σε 24 ώρες» από την γνωστή αυτοδημιούργητη επιχειρηματία, Μαρία Χατζηστεφανή.

Τα audiobooks του JukeBooks είναι δημοφιλή όχι μόνο λόγω της προσεκτικά επιλεγμένης συλλογής των βιβλίων, αλλά και της υψηλής ποιότητας της αφήγησης. Το JukeBooks συνεργάζεται με αφηγητές και αφηγήτριες που ξεχωρίζουν τόσο για το φωνητικό τους ταλέντο, όσο και για την αγάπη τους για το βιβλίο και την ανάγνωση. Τόσο η αφηγήτρια και ηθοποιός, Κοραλία Καράντη, με αναρίθμητες θετικές κριτικές, όσο και η Θέμις Μπαζάκα είναι μερικά χαρακτηριστικά δείγματα που ξεχωρίζουν στα «Η μητέρα του Σκύλου» και το «Πριμαρόλια» ή και το «Η κόρη μου» αντίστοιχα, το οποίο μάλιστα διαρκεί μόλις 5 ώρες.

Στο JukeBooks ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας και πληθώρας επιλογών αποτελεί κυρίαρχο στόχο από την πρώτη ημέρα, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην υψηλή βαθμολογία που έχει λάβει η εφαρμογή από τους μέχρι σήμερα χρήστες της. Μέχρι στιγμής το JukeBooks βαθμολογείται, κατά μέσο όρο, με τον εντυπωσιακό βαθμό 4.7 στα 5 αστέρια!

Από την έναρξη του μέχρι και σήμερα φυσικά και αρκετοί νέοι εκδότες έχουν προστεθεί στην αρχική λίστα των 10 εκδοτών, όπως οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, οι Εκδόσεις Παπαζήση και The law of Success Publishing, φτάνοντας πλέον τους 19 και οι οποίοι έχουν διευρύνει σημαντικά την θεματολογία των διαθέσιμων τίτλων.

Σημαντικό είναι, τέλος, να αναφερθεί ότι κάποιος μπορεί πλέον να ακούσει και εξαιρετικά podcasts, σε συνεργασία με την πλατφόρμα Soundis.

Είτε είστε, λοιπόν, λάτρεις της παραδοσιακής ανάγνωσης, είτε όχι, το JukeBooks σας προσκαλεί να ανακαλύψετε πόση αξία μπορεί να φέρει στη δική σας καθημερινότητα, η ακρόαση audiobooks και μάλιστα σας δίνει την δυνατότητα να το δοκιμάσετε δωρεάν για 15 ημέρες στο www.jukebooks.gr.

