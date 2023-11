Οικονομία

ELBISCO: “Μόνιμη Μείωση Τιμής” σε 27 προϊόντα

Με ποια προϊόντα η εταιρεία ELBISCO συμμετέχει στην πρωτοβουλία για μόνιμη μείωση τιμών, με την νέα τιμή να είναι χαμηλότερη έως και 12,1%

Η εταιρεία ELBISCO ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» του υπουργείου Ανάπτυξης, μειώνοντας τις τιμές 27 προϊόντων της, από 5,1% ως 12,1% και για ελάχιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών. Οι μάρκες της ELBISCO, ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ και ΒΟΣΙΝΑΚΗ μειώνουν τις τιμές σε βασικές κατηγορίες αγαθών για το καθημερινό τραπέζι, όπως το ψωμί, το αλεύρι, οι φρυγανιές, τα μπισκότα και τα κέικ.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή και θέλοντας να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία ELBISCO στηρίζει και πάλι έμπρακτα την ελληνική οικογένεια και οικονομία.

Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας των 27 προϊόντων της ELBISCO, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία "Μόνιμη Μείωση Τιμής":

Elbisco A.E.

Η Elbisco A.Ε. διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην Ελλάδα, όπως Elite, Αλλατίνη, Κρίς Κρίς, Βοσινάκη και Forma. Για την Elbisco Α.Ε. η αναζήτηση της προϊοντικής ανανέωσης και της καινοτομίας αποτελεί τον κεντρικό άξονα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία, με μία μακρόχρονη πορεία στην βιομηχανία τροφίμων, εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν απόλαυση, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.