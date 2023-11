Κοινωνία

Φαίη Μπακογιώργου: ανατροπή στον θάνατο της νεαρής εγκύου

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της 23χρονης που βρέθηκε μέσα σε κουβέρτα.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου της 23χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, Φαίης Μπακογιώργου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, στην Κυψέλη.

Οι αρχές συνέλαβαν για τη δολοφονία της, τη μητέρα της, την αδερφή της και μια ακόμα γυναίκα.

Η άτυχη μητέρα που ήταν εγκυος είχε βρεθεί νεκρή, τυλιγμένη σε κουβέρτα, στις 8 Οκτωβρίου του 2021 στην Κυψέλη μέσα σε κάδο απορριμμάτων, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Δύο χρόνια μετά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, τη μητέρα της, την αδερφή της και τη γυναίκα που τη φιλοξενουσε. Η υποθεση ειχε σοκαρει το Πανελληνιο .

Η σορός της είχε βρεθεί 500 μέτρα μακριά από το διαμέρισμα στο οποίο φιλοξενούνταν μαζί με τα παιδιά της.

Ο πατέρας της ήταν βέβαιος ότι η κόρη του είχε δολοφονηθεί, ενώ είχε βάλει ειδικό ερευνητή για να διελευκάνει την υπόθεση, αν και το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή μιλούσε για ισχαιμικό επεισόδιο.

Η έρευνα του ανθωποκτονιών οδήγησε στη σύλληψη της 59χρονης μητέρας της, στην 23χρονη αδερφή της και στην 57χρονη σπιτονικοκοιρά της η οποία φέρεται πως την εξεδιδε.

Μάλιστα τα στοιχεία προκαλούν σοκ καθώς σύμφωνα με πληροφοριες η 57χρονη, την κακοποιούσε, τη χτυπούσε ακόμα και όταν εκείνη ήταν έγκυος, με γροθιές και κλωτσιές στην κοιλιά της. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και για εμπορεία ανθρώπων, ενώ η μητέρα της; και η αδερφή της για συνέργεια.

Οι τρεις γυναίκες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις:

"Συνελήφθησαν, σήμερα 8 Νοεμβρίου 2023 πρωινές ώρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, τρεις (3) γυναίκες για υπόθεση ανθρωποκτονίας γυναίκας, η σορός της οποίας είχε βρεθεί τυλιγμένη σε κουβέρτα, πρωινές ώρες της 8-10-2021 σε πεζοδρόμιο στην Κυψέλη.



Πρόκειται για:

• 57χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης, επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου – συνοίκου και εγκύου, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου – ανηλίκου, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή,

• 23χρονη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια σε εμπορία ανθρώπου, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και για ανθρωποκτονία με δόλο και

• 59χρονη, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο.



Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

