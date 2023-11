Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Τους “τσάκωσαν” την ώρα αγοροπωλησίας κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς από έναν τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί "ξεσκέπασαν" νταλαβέρι σκληρών ναρκωτικών.

-

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Δευτέρα (6/11) το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στους Αγίους Αναργύρους, 3 άτομα, ηλικίας 20, 38 και 34 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων προέβησαν σε τυχαίο έλεγχο του 38χρονου οδηγού αυτοκινήτου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.350 ευρώ και απεχώρησε καθώς δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.

Οι αστυνομικοί, όμως στην συνέχεια ακολούθησαν από απόσταση τον 38χρονο και πρόσεξαν ύποπτη συνάντηση του με άλλο αυτοκίνητο και επιβίβαση των επιβαινόντων από το ένα όχημα στο άλλο.

Αφού επιτήρησαν τις μετέπειτα κινήσεις τους, αποφάσισαν να τους ελέγξουν όταν στάθμευσαν σε χώρο στάθμευσης.

Από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου των δύο άλλων κατηγορουμένων, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 209 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν συνολικά 7.215 ευρώ, μεταξύ των οποίων το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή του ο 38χρονος που ελέγχθηκε προηγουμένως, 2 κινητά τηλέφωνα καθώς και το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ

Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 177 σημεία