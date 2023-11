Κόσμος

Δίκη Τραμπ: η κατάθεση της Ιβάνκα και το email

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αντίθεση με τα αδέλφια της, η Ιβάνκα δεν διώκεται καθώς αποχώρησε από την οικογενειακή επιχείρηση.

-

Η Ιβάνκα Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε την Τετάρτη ενόρκως στην αστική δίκη του πατέρα της και των αδελφών της στη Νέα Υόρκη, που κατηγορούνται για οικονομικές απάτες και απειλούνται με μεγάλα πρόστιμα.

Σε αντίθεση με τα αδέλφια της, η Ιβάνκα δεν διώκεται καθώς αποχώρησε από την οικογενειακή επιχείρηση, τον όμιλο Trump Organization, το 2017 για να αναλάβει σύμβουλος του πατέρα της στον Λευκό Οίκο, όπου ελπίζει ότι θα επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2025. Έφτασε χαμογελαστή, ντυμένη με μαύρο ντε-πιες και λευκό μπλουζάκι και ορκίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου την περασμένη εβδομάδα και την Δευτέρα κατέθεσαν οι αδελφοί της, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ και ο πατέρας της.

Όταν ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας την κάλεσε στο βήμα του μάρτυρα, ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον αστειεύτηκε: «Ποια είναι αυτή;».

Προτού ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, η γενική εισαγγελέας της Πολιτείας Λετίσια Τζέιμς την κατηγόρησε ότι και εκείνη «διαπραγματεύτηκε επωφελή δάνεια, βασισμένα σε ψευδή οικονομικά στοιχεία», την εποχή που εργαζόταν στον όμιλο. «Θα προσπαθήσει να κρατήσει αποστάσεις από την εταιρεία αλλά δυστυχώς τα γεγονότα δείχνουν ότι είχε εμπλακεί πολύ», επέμεινε η Δημοκρατική εισαγγελέας που ζητά να επιβληθεί στους Τραμπ πρόστιμο 250 εκατ. δολαρίων και να τους απαγορευτεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη.

Όπως και οι αδελφοί της, η Ιβάνκα πήρε αποστάσεις από τις αμφιλεγόμενες μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Trump Organization. Ο πρώην πρόεδρος πάντως παραδέχτηκε στη δική του κατάθεση, την Δευτέρα, ότι ορισμένες από τις εκτιμήσεις όσον αφορά την αξία γηπέδων γκολφ, γραφείων και άλλων ακινήτων ήταν ανακριβείς.

Η Ιβάνκα, που ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του Trump Organization μεταξύ 2011-17, είπε ότι είχε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του γηπέδου γκολφ Ντόραλ στη Φλόριντα και του Παλαιού Ταχυδρομείου στην Ουάσινγκτον.

Στη δίκη, οι εισαγγελείς της έδειξαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρονολογούμενο από το 2011, στο οποίο παραδεχόταν η ίδια ότι η απαίτηση της τράπεζας Deutsche Bank να διατηρεί ο πατέρας της καθαρή περιουσία 3 δισεκ. δολαρίων ήταν πρόβλημα, ωστόσο ενθάρρυνε άλλα στελέχη της εταιρείας να την δεχτούν, ώστε να επιτύχουν ένα «εξαιρετικό επιτόκιο», όπως έγραψε σε έναν δικηγόρο.

Η Ιβάνκα απάντησε ότι ήταν υπέρ της συμφωνίας αλλά δεν θυμόταν συγκεκριμένους όρους. «Αισθανόμουν γενικά ότι οι όροι της συμφωνίας με την Deutsche Bank για το (γήπεδο γκολφ) Ντόραλ ήταν θετικοί», σχολίασε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και αύξηση διασωληνώσεων την τελευταία εβδομάδα

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε με θαυμασμό για τη Μαρία Κάλλας (βίντεο)

ΑΑΔΕ - ΑΦΜ: Αυτόματη έκδοση σε παιδιά από 12 ετών