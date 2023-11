Κόσμος

Αδελφός Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: χρηματίστηκε ο μάρτυρας κατηγορίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά μήνες προφυλακισμένος παραμένει ο Δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, με τις αλβανικές Αρχές να στέλνουν τώρα την υπόθεσή του, στο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς.

-

Ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας, στο αλβανικό δικαστήριο κατά της Διαφθοράς μεταφέρεται και πάλι το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη, να του δοθεί άδεια από την φυλακή, ώστε να ορκιστεί δήμαρχος Χειμμάρας.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο Λεονάρντο Μπελέρης, αδελφός του προφυλακισμένου Δημάρχου Χειμμάρας, «το συγκεκριμένο δικαστήριο κατά της Διαφθοράς είχε αρνηθεί τις δυο προηγούμενες αιτήσεις δυο φορές, γιατί είχε κρίνει ότι είναι αναρμόδιο. Δυστυχώς, στην Αλβανία έχουν περάσει έξι μήνες για να μάθουν οι δικαστικές Αρχές ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους και ποιες όχι».

Εκπλήξεις επεφύλασσε και το ποινικό δικαστήριο, καθώς σύμφωνα με την υπεράσπιση του προφυλακισμένου Δημάρχου, ο άνθρωπος στον οποίο στηρίχθηκε το κατηγορητήριο για χρηματισμό ψηφοφόρων δήλωσε ότι και ο ίδιος χρηματίστηκε!

«Όντως, αυτός ήταν συνεργάτης της Αστυνομίας, τον επιστράτευσε η Αστυνομία για να στήσουν από κοινού την σκευωρία από την αρχή. Το παράδοξο είναι ότι υπήρχε αμοιβή από την Αλβανική Αστυνομία για την πράξη του αυτή. Ο Διοικητής της Αστυνομίας που ανέλαβε να στήσει την υπόθεση παραδέχθηκε και αυτός ότι υπάρχει χρηματισμός του μάρτυρα κατηγορίας. Η δίωξη είναι πολιτική και όχι δικαστική», δηλώνει ο αδελφός του Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα, στην Έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο της Αλβανίας στις μεταρρυθμίσεις, γίνεται αναφορά στην προφυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, με την σημείωση ότι «Η προφυλάκιση ενός νεοεκλεγμένου Έλληνα Δημάρχου, έχει προκαλέσει διμερείς εντάσεις και εγείρει σοβαρές ανησυχίες».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Νοεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση ζώων: Πρόστιμο για έθιμο με άλογα

Ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας καταδικάστηκε μετά από καταγγελία των παιδιών του

Φαίη Μπακογιώργου: ανατροπή στον θάνατο της νεαρής εγκύου