Πέθανε η Κάτια Νικολαΐδου: Θρήνος για την ηθοποιό

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Κάτιας Νικολαΐδου, η οποία έχασε την μάχη για την ζωή.

Έφυγε από τη ζωή η Κάτια Νικολαΐδου, σκορπίζοντας θλίψη τον καλλιτεχνικό – και όχι μόνο – κόσμο.

Η 58χρονη ηθοποιός έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, τα οποία την κρατούσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός της μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάκη Νικολαΐδη:

"Αγαπη μου… αδερφή μου.. αίμα μου… μαχήτρια μου!!!

Σήμερα των αγγελων… διάλεξες την μέρα κορίτσι μου να ταξιδέψεις στην αιωνιοτητα!!!

Σήμερα άλλος ένα άγγελος θα είναι στον ουρανό… ο δικός μου αγγελος!!!

Η αυλαία έπεσε αγαπη μου… αλλά τα φώτα θα μείνουν ανοιχτά… όπως η ζωή σου που ήταν γεμάτη φως…

Αγγελε μου αδερφή μου δεν θα βάλω μαυρο φόντο…κατάλευκο όπως ήταν όλη η ζωή σου

Σε αγαπω μέχρι το άπειρο !!!!!

Ξεκουράσου αδερφή μου ξεκουράσου κορίτσι μου μαχήτρια μου !!!

Δεν θα φύγεις λεπτό από το μυαλό μου μέχρι να έρθει η ώρα να ξανασυναντηθούμε !!!

Σε λατρεύω αγγελε μου!!!"

