EuroCup - Άρης: Νίκη στην “εκπνοή” για τους Θεσσαλονικείς

«Ορθιος» έμεινε ο Άρης στην Ποντγκόριτσα, με όπλο την άμυνά του απέναντι στην Μπουντούτσνοστ.

Με «όπλο» την άμυνά του και παρόλο που βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Αρης έμεινε «όρθιος» απόψε στην Ποντγκκόριτσα, για την 6η αγωνιστική στον β’ όμιλο του Eurocup, απέναντι στην Μπουντούτσνοστ. Κέρδισε με 65-63, αποτέλεσμα που του έδωσε την τρίτη νίκη του στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» κυριάρχησαν στη ρακέτα (40 ριμπάουντ, εκ των οποίων 15 ήταν επιθετικά) και είχαν πρωταγωνιστές στο πρώτο μισό του ματς τους Ρομπέρτο Γκάλινατ (15 πόντοι, 4 ριμπάουν, 3 κλεψίματα), Κρις Μπάνκστον (14 πόντοι, με 7/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ) και στο δεύτερο ημίχρονο τους Σίλβιο Ντε Σόουζα (10 πόντοι, 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, 2 κλεψίματα), Ισμαελ Σανόγκο (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Δημήτρη Κατσίβελη (7 πόντοι, 2 ασίστ).

Ξεχώρισε περισσότερο για την Μπουντούτσνοστ, η οποία είχε 2/13 τρίποντα, ο Γιοάν Μακουντού (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 39-34, 56-51, 63-65

Χαμένος επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο ο Αρης, με την Μπουντούτσνοστ να εκμεταλλεύεται την αδυναμία του και την ενεργητικότητα, από την άλλη, του Μακουντού, η... δράση του οποίου της έδωσε προβάδισμα 6 πόντων στο 5’ με 8-2, διαφορά που στο 14’ «ανέβηκε» στο +16 (29-13).

Την ίδια απόσταση είχαν Μαυροβούνιοι και στο 16’ (35-19). Χρονικό σημείο από το οποίο οι Θεσσαλονικείς, με αποτελεσματική άμυνα ζώνης, τον Φίλλιο να οργανώνει σωστά και βάζοντας την μπάλα στο καλάθι με τους Μπάνκστον, Μποχωρίδη, Σανόγκο, Γκάλινατ, «έγραψαν» σερί 7-22 και πλησίασαν στο 22’ στο μισό καλάθι (42-41).

Η Μπουντούτσνοστ «απάντησε» με σερί 9-0, ξέφυγε στο 24’ με +10 (51-41), με τον Αρη να μειώνει στους 5 πόντους (26’ 52-47, 30’ 56-51), χάρις τον Σόουζα, ο οποίος «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι μετά από κερδισμένα επιθετικά ριμπάουντ.

Οι γηπεδούχοι πήγαν εκ νέου στο +9 (60-51) στο 32’, οι «κιτρινόμαυροι», όμως, έδειξαν αντανακλαστικά και ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό. Συνεχίζοντας με άμυνα ζώνης και με κινητήριους μοχλούς επιθετικά τους Σόουζα, Κατσίβελη, «έτρεξαν» σερί 0-12 και προηγήθηκαν στο 37’ με +3 (60-63).

Η Μπουντούτσνοστ, με 46’’3 να απομένουν για τη λήξη, με 1/2 βολές από τον Ράιτ, μείωσε σε 63-64. Ακολούθησαν συνεχή λάθη από τον Αρη, ένα χαμένο σουτ από τον Ράιτ για τους γηπεδούχους και ο Κατσίβελης, με 2’’6 πριν το φινάλε, με 1/2 βολές, διαμόρφωσε το τελικό 63-65.

Διαιτητές: Τζίτις Βίλιους (Λιθουανία), Τζόζεφ Μπισάνγκ (Γαλλία), Μαξίμ Μπουμπέρτ (Γαλλία)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Πέταρ Μίγιοβιτς): Μιχαΐλοβιτς, Μαγκί 9 (1), Ρος 2, Φρίμαν, Ράιτ 9, Πόποβιτς 5, Σλάβκοβιτς 1, Μακουντού 20 (1), Γκρμπόβιτς 1, Πολ 2, Τζόουνς 4, Ουίλιαμς 10.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 11 (1), Τολιόπουλος, Καρ , Κατσίβελης 7, Φίλλιος, Μποχωρίδης 8 (2) , Περσίδης, Ντε Σόουζα 10 , Χάρελ , Μπάνκστον 14, Γκάλινατ 15 (2).

