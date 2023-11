Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 9 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 9 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ταξιαρχών, Αρχαγγέλου Γαβριήλ και Μιχαήλ.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν οι:

Νεκταρίου μητροπολίτου Πενταπόλεως (1), του εν Αιγίνη, του θαυματουργού (†1920).

Μαρτύρων Ονησιφόρου († γ΄-δ΄αι.) και Πορφυρίου. Αντωνίου οσίου, Ναρσή και Αρτεμίωνος.

Χριστοφόρου και Μαύρας. Οσίων Θεοκτίστης της Λεσβίας († 889), της εν τη «Εκατονταπυλιανή» Πάρου ασκησάσης, Ματρώνης της εκ Πέργης, Ελλαδίου, Ιωάννου του «βραχύσωμου», Συμεώνος του «μεταφράστου».

Ευθυμίου, Νεοφύτου και Νικηφόρου.

Ευστολίας και Σωπάτρας (2).

Οι βίοι των Αγίων



(1)Ο άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1846 στη Θράκη από θεοφιλή οικογένεια. Αρχικά ονομαζόταν Αναστάσιος. Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου εργάσθηκε σκληρά έξι χρόνια. Αργότερα, χειροτονήθηκε διάκονος και ονομάσθηκε Νεκτάριος. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Θεολογία, και ακολούθως μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Εκεί χειροτονήθηκε Μητροπολίτης και απέκτησε μεγάλη φήμη για το ήθος του και τα κηρύγματά του. Συκοφαντήθηκε και αναγκάσθηκε να έρθει στην Ελλάδα, όπου εργάσθηκε ως ιεροκήρυκας και διευθυντής στη Ριζάρειο Σχολή. Ίδρυσε τη γνωστή Μονή στην Αίγινα και αφιερώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στις 8 Νοεμβρίου του 1920.

(2) Οι άγιες Ευστολία και Σωπάτρα έζησαν τον 5ο αιώνα, κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαυρίκιου. Η Ευστολία καταγόταν από τη Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί και ιδιαίτερα εύποροι. Έτσι μετά το θάνατό τους απέκτησε αρκετή περιουσία, την οποία διέθεσε σε φιλανθρωπικά έργα. Αφού υπηρέτησε στην Ρώμη τις κόρες που χρειαζόντουσαν βοήθεια διότι είχαν υποπέσει σε παραπτώματα, μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε γνωστή για τις ευεργεσίες της και την πνευματική της μόρφωση. Γι` αυτό πολλές νέες την επισκέπτονταν στη Μονή, που τη φιλοξενούσε.Μία από τις νέες αυτές ήταν και η κόρη του Μαυρίκιου, η Σωπάτρα. Η Σωπάτρα, προτίμησε το μοναχικό βίο από τα πλούτη των ανακτόρων και έτσι μόνασε δίπλα στην Ευστολία. Πρώτη απήλθε προς τον Κύριο η Ευστολία, το έργο της οποίας συνέχισε άξια η Σωπάτρα μέχρι το τέλος της ζωής της.

Πηγή: ecclesia.gr

