Τσάμπιονς Λιγκ: Ανατροπή για... Όσκαρ της Κοπεγχάγης επί της Γιουνάιτεντ

Μπάγερν, Ρεάλ, Ίντερ και Σοσιεδάδ στους «16», επική ανατροπή για τους Δανούς. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στους ομίλους του Champions League

Στο δρόμο που άνοιξαν την Τρίτη (7/11) οι Μάντσεστερ Σίτι και Λειψία «βάδισαν» ένα 24ωρο μετά οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν, ενώ η Ίντερ με το «διπλό» στην Αυστρία επί της Σάλτσμπουργκ... πήρε μαζί της στους «16» του Champions League και την Σοσιεδάδ.

Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φάσης των ομίλων, η Ρεάλ με το 3-0 επί της Μπράγκα και η Μπάγερν με τον «δαιμονισμένο», Χάρι Κέιν, να σκοράρει δύο φορές και η ομάδα του να νικά 2-1 τη Γαλατασαράι, εξασφάλισαν από τον 3ο και 1ο όμιλο αντίστοιχα την παρουσία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Βινίσιους και Ροντρίγο «σφράγισαν» με γκολ την προ ημερών πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τον... χορό είχε ανοίξει ο Ντίαθ στο πρώτο μέρος.

Η Σοσιεδάδ περίμενε το...δώρο πρόκρισης από την Ίντερ και οι «νερατζούρι» δεν της το αρνήθηκαν. Το πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 86΄ χάρισε στην ομάδα του Μιλάνου το «διπλό» επί των Αυστριακών με 1-0 και ταυτόχρονα το «εισιτήριο» της πρόκρισης στην φάση των «16», ενώ το αποτέλεσμα αυτό έστειλε και τους Βάσκους στα νοκ άουτ. Μένει μόνο να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα από το 4ο γκρουπ θα πάρει την πρωτιά, μιας και δύο στροφές πριν το φινάλε ισοβαθμούν στην κορυφή (από 10 βαθμούς).

Η Μπράγκα, που έχασε πέναλτι στο 6΄ με τον Τζαλό (απέκρουσε ο Λούνιν), ελπίζει πλέον σε θαύμα για να τερματίσει δεύτερη (έχει 3 βαθμούς έναντι 7 της Νάπολι) κι εκτός απρόοπτου θα τα παίξει όλα για όλα με την Ουνιόν Βερολίνου (1 βαθμό), στη μάχη για την 3η θέση.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» βρίσκεται από το σήμερα η Άρσεναλ, μετά τη νίκη της στο «Εμιρέιτς» επί της Σεβίλης με 2-0. Οι «κανονιέρηδες» προηγούνται στον 2ο όμιλο με +4 βαθμούς από τις Αϊντχόφεν και Λανς και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της φάσης των γκρουπ μόνο εάν «αυτοκτονήσει» δεν θα βρεθεί στα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης.

Η PSV με την πρώτη της νίκη στον όμιλο (1-0) επί της Λανς «έπιασε» τους Γάλλους στην 2η θέση (από 5 βαθμούς) και με τη Σεβίλη να μένει στους 2, όλα δείχνουν ότι οι πρωτοπόροι της Eredivisie και οι δευτεραθλητές της περασμένης σεζόν της Ligue 1 θα δώσουν μάχη για το δεύτερο «εισιτήριο» στην επόμενη φάση του Champions League.

Απίστευτη τροπή πήρε η μάχη στον 1ο όμιλο για το δεύτερο «εισιτήριο» της πρόκρισης. Υπαίτια για το «θρίλερ» είναι η Κοπεγχάγη, η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει 0-2 και 2-3 από την Γιουνάιτεντ στο «Πάρκεν Στάντιουμ», κατάφερε όχι μόνο ν΄ απαντήσει στο προβάδισμα που πήραν δύο φορές οι «μπέμπηδες», αλλά και να βρει γκολ νίκης στο 88΄ με τον 17χρονο Μπάρτζι (4-3), που είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα.

Δύο φορές η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στο «Πάρκεν Στάντιουμ» της Κοπεγχάγης, (2-0 και 3-2), αλλά η αποβολή του Ράσφορντ στο 42΄ έδωσε την ευκαιρία στους Δανούς να ισοφαρίσουν αρχικά πριν κλείσει το πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος να βρουν ξανά την απάντηση στο νέο προβάδισμα των «μπέμπηδων» με το πέναλτι του Φερνάντες.

Και στο 88΄ με το νεαρό Σουηδό επιθετικό κατάφεραν να φτάσουν σε μία μυθική ανατροπή, που τους φέρνει ισόβαθμους στην 2η θέση με την Γαλατασαράι (από 4 β.), ενώ η αγγλική ομάδα έπεσε στην τελευταία θέση με 3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στους ομίλους του Champions League 2023/24:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου-Γαλατασαράι 2-1

(80΄, 86΄ Κέιν - 90΄+3 Μπακαμπού)

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-3

(45΄ Ελιουνούσι, 45΄+9 πεν. Γκονσάλβες, 83΄ Λεράγκερ, 88΄ Μπάρτζι - 2΄, 28΄ Χόιλουντ, 69΄ πεν. Φερνάντες)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Άρσεναλ-Σεβίλη 2-0

(29΄ Τροσάρ, 64΄ Σάκα)

Αϊντχόφεν-Λανς 1-0

(12΄ Ντε Γιονγκ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι-Ουνιόν Βερολίνου 1-1

(39΄ Πολιτάνο - 52΄ Φοφανά)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπράγκα 3-0

(27΄ Ντίαθ, 58΄ Βινίσιους, 61΄ Ροντρίγο)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σοσιεδάδ-Μπενφίκα 3-1

(6΄ Μερίνο, 11΄ Ογιαρθάμπαλ, 21΄ Μπαρενετσέα - 50΄ Ράφα Σίλβα)

Σάλτσμπουργκ-Ίντερ 0-1

(86΄ πεν. Μαρτίνες)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σέλτικ 6-0

(6΄, 60΄ Γκριεζμάν, 45΄+2΄, 76΄ Μοράτα, 66΄ Λίνο,

85΄ Σαούλ)

Λάτσιο-Φέγενορντ 1-0

(45΄+1΄ Ιμόμπιλε)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Νιούκαστλ 2-0

(26΄ Φούλκρουγκ, 79΄ Μπραντ)

Μίλαν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

(12΄ Λεάο, 50΄ Ζιρού - 9΄ Σκρίνιαρ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι-Γιουνγκ Μπόις 3-0

(23΄ πέν., 52΄ Χάαλαντ, 45΄+1΄ Φόντεν)

Ερυθρός Αστέρας-Λειψία 1-2

(82΄ Κανγκά - 8΄ Σίμονς, 77΄ Οπεντά)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Μπαρτσελόνα 1-0

(40΄ Σίκαν)

Πόρτο-Αντβέρπ 2-0

(32΄ πέν. Εβανίλσον, 90΄+1΄ Πέπε

