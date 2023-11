Οικονομία

Έξυπνοι μετρητές: Τι είναι και ποια τα πλεονέκτήματά τους (βίντεο)

Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές, πώς λειτουργούν και ποια τα οφέλη για τον καταναλωτή.

Στην τελική ευθεία το έργο για τους έξυπνους μετρητές, που θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντάς πληροφορίες για τη χρήση -οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά 7,3 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών για την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών χαμηλής τάσης. Οι νέοι μετρητές, εκ των οποίων 5,3 εκατομμύρια θα είναι μονοφασικοί και οι υπόλοιποι θα είναι τριφασικοί, θα συνδεθούν με αναβαθμισμένο κέντρο τηλεμέτρησης μεγάλης χωρητικότητας.

Το έργο είναι κομβικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος, που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναμένεται να αποφέρει πολλά και ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές, καθώς οι έξυπνοι μετρητές θα τους επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, να εξοικονομούν πόρους, να προγραμματίζουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους, να συμμετέχουν σε οικονομικά επωφελή προγράμματα της αγοράς και να έχουν ακριβέστατη τιμολόγηση της κατανάλωσής τους.

Σημαντικά λειτουργικά οφέλη θα έχουν επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ και οι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας, κάτι που εμμέσως είναι στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, με δεδομένο ότι οι νέες υποδομές θα διευκολύνουν τον εντοπισμό τεχνικών απωλειών και ρευματοκλοπών, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν ένα πολύ απλούστερο οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης προγραμματίζεται για το 2030, όμως ήδη από τα τέλη του τρέχοντος έτους ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι έχει τη δυνατότητα να τηλεμετρά περίπου το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 55% έως το τέλος του 2024.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 150 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υποστηρίζοντας την πρώτη φάση της αντικατάστασης των παλαιών μετρητών.

Ο Δημήτρης Καρέλης, υπεύθυνος γραφείου Τύπου ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ εξηγεί στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" τι είναι οι έξυπνοι μετρητές, πώς λειτουργούν και ποια είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή:

