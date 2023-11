Κοινωνία

Φαίη Μπακογιώργου - Γειτόνισσα της νεαρής εγκύου: Τελευταία φορά την είδα με αίματα και σημάδια στο σώμα (βίντεο)

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την άτυχη Φαίη Μπακογιώργου. Τι λέει γειτόνισσα της άτυχης κοπέλας.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου της 23χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, Φαίης Μπακογιώργου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, στην Κυψέλη.

Οι αρχές συνέλαβαν για τη δολοφονία της, τη μητέρα της, την αδερφή της και μια ακόμα γυναίκα.

Η άτυχη μητέρα που ήταν εγκυος είχε βρεθεί νεκρή, τυλιγμένη σε κουβέρτα, στις 8 Οκτωβρίου του 2021 στην Κυψέλη μέσα σε κάδο απορριμμάτων, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Γειτόνισσα της άτυχης 23χρονης μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και είπε πως "είδα μία μέρα τα παιδιά να κρέμονται από το μπαλκόνι. Ήρθε η πυροσβεστική και με άδεια εισαγγελέα μπήκαν μέσα και έσωσαν τα παιδιά, ενώ όταν ρώτησαν τη γυναίκα που τους φιλοξενούσε πόσα παιδιά είναι στο σπίτι εκείνη είπε 3 ενώ οι αρχές βρήκαν 4".

Σχετικά με την τελευταία φορά που είδε ζωντανή την άτυχη Φαίη είπε πως "η κοπέλα ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε από το ξύλο που είχε φάει. Είχε αίματα στο λαιμό και εμφανή σημάδια κακοποίησης, έσερνε τα πόδια της, δεν μπορούσε να περπατήσει".





