Πολιτική

Γεωργιάδης: Η δήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, οι αντιδράσεις και οι διευκρινήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης για τη δήλωση που έκανε σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, που προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις.

-

«Το φοβερό δυστύχημα στα Τέμπη αυτό καθ'αυτό το διερευνά η Ελληνική Δικαιοσύνη και αυτή θα μας πει ποιος φταίει και ποιος όχι, η κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς γίνεται για άλλους λόγους, αφού, πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, πλην της αντιπολιτευτικής φασαρίας», επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι, στη χθεσινή συνέντευξή του στον Real FM, δεν είπε ότι «ουδείς ενδιαφέρεται για τα Τέμπη», «όπως ψευδώς και δολίως γράφεται», αλλά «ουδείς ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα Τέμπη», δηλαδή «για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την τραγωδία».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χυδαιότητα και εξαχρείωση στην Πολιτική από την προσπάθεια να κερδίσεις ψήφους πάνω στις ανθρώπινες τραγωδίες. Στην πραγματικότητα δηλ εκεί που οι συμπολίτες σου βιώνουν πόνο και πένθος εσύ να ψάχνεις για πολιτικό όφελος. Αυτό στηλίτευσα χθες στον… pic.twitter.com/kNaTJ0EmnL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 9, 2023

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει τα εξής:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χυδαιότητα και εξαχρείωση στην πολιτική από την προσπάθεια να κερδίσεις ψήφους πάνω στις ανθρώπινες τραγωδίες. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, εκεί που οι συμπολίτες σου βιώνουν πόνο και πένθος εσύ να ψάχνεις για πολιτικό όφελος.

Αυτό στηλίτευσα χθες στον Realfm 97.8 και, σήμερα, με την πολιτική εκμετάλλευση, που επιχειρείται, απλά δικαιώνομαι.

Εγώ δεν είπα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι "ουδείς ενδιαφέρεται για τα Τέμπη", όπως ψευδώς και δολίως γράφεται, αλλά "ουδείς ενδιαφέρεται για την προανακριτική ή την εξεταστική για τα Τέμπη", δηλαδή για την πολιτική διελκυστίνδα των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως για την τραγωδία.

Το φοβερό αυτό δυστύχημα αυτό καθαυτό το διερευνά η Ελληνική Δικαιοσύνη και αυτή θα μας πει ποιος φταίει και ποιος όχι, η κοινοβουλευτική διαδικασία προφανώς γίνεται για άλλους λόγους, αφού, πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, πλην της αντιπολιτευτικής φασαρίας.

Και, όμως, σήμερα, δύο πρωτοσέλιδα "ευαίσθητων" υποτίθεται εφημερίδων παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, αποδεικνύοντας το βάσιμο του αρχικού μου επιχειρήματος και το γιατί το "θυμήθηκαν" ξαφνικά τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και ποιον πραγματικά σκοπό εξυπηρετούν.

Εμείς θα επιμείνουμε να δίνουμε την καθημερινή μάχη, για να λύσουμε τα πολλά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κόσμος και που, για να τα λύσουμε, μας εμπιστεύτηκε.

Την ανθρώπινη μου ευαισθησία δεν την παραχωρώ ούτε στη μία ούτε στην άλλη εφημερίδα και εκφράζω φυσικά άλλη μία φορά τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων».



Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Real 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Στη συνέντευξή του ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε για το θέμα τα εξής: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει μιας πρωτοφανούς πολιτικής κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου ο κυριότερος λόγος που έχει αυτή την κυριαρχία, είναι γιατί όλοι του οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει - δεν ξέρω για ποιους λόγους - αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν παρά μόνο τον μικρόκοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πόσοι πιστεύετε από τους εκατό συμπολίτες μας αν τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη; Και πόσοι ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, για να βρει το παιδί τους δουλειά, για το μεταναστευτικό, για την ασφάλεια; Θέλετε να κάνετε ένα πείραμα στον Real Fm; Ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα, ασχολούνται με τις υποκλοιπές, έχετε δει κάποια εκπομπή για τις υποκλοπές να κάνει τηλεθέαση; Ο Έλληνας ακούει για υποκλοπές και γυρίζει πλευρό να κοιμηθεί από την άλλη, δεν το έχουν καταλάβει;»

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Νεκτάριος: Ο συγκλονιστικός βίος και το θεάρεστο έργο του

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ