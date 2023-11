Οικονομία

Χάρης Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Εξετάζουμε αλλαγές με μειώσεις των τεκμηρίων (βίντεο)

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης και το Market pass.

Τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της φορολογίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής υπογράμμισε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης στο "Καλημέρα Ελλάδα".

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη σχετικά με τον τεκμαρτό υπολογισμό "καθορίζεται και στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και κρίθηκε συνταγματικός από το ΣτΕ".

Αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο και τους ελεύθερους επαγγελματίες ο κ. Θεοχάρης ανέφερε πως "το νέο νομοσχέδιο θα αντιμετωπίσει ευρύτερα τη φοροδιαφυγή" ενώ τόνισε πως "υπήρχε θράσος από την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών με το 71% να δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ εισόδημα. Να σταματήσει ο πλούσιος να κοροϊδεύει τον φτωχό".

'Αλλωστε, όπως είπε, "οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι επιχειρηματίες αλλιώς θα είχαν επιχείρηση με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, όπως το ΦΠΑ που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Η δουλειά που "βάζουν" οι ελεύθεροι επαγγελματίες αξίζει τουλάχιστον τη δουλειά του κατώτατου εργάτη" ενώ επεσήμανε πως "δεν θα μπει κανένας νέος φόρος αλλά θα υπάρξει μία κοινή λογική κατά της φοροδιαφυγής", τονίζοντας πως "η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης"

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε πως "την πρώτη τετραετία διακυβέρνησης της ΝΔ υπήρξαν μειώσεις στους συντελεστές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν οφελειμένοι, ενώ τώρα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί νιώθουν το αίσθημα δικαιοσύνης να επιστρέφει" ενώ όπως είπε "μέχρι τώρα το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών πλήρωνε το 50% των φόρων ενώ τώρα γίνεται 12% και μοιράζεται το βάρος".

Αναφορικά με την πορεία των τιμών και την ακρίβεια στη χώρα μας επεσήμανε πως "το Market Pass επεκτάθηκε χρονικά για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψιν μας τις τελευταίες δηλώσεις και τώρα θα πληρωθεί, ενώ με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα εξαιρεθούν από τα επιδόματα όσοι δεν έπρεπε να τα παίρνουν".

Ο κ. Θεοχάρης σχετικά με τον ΦΠΑ ανέφερε πως "μία μείωση στον ΦΠΑ δεν θα παέι στους καταναλωτές ούτε θα εξασφαλιστεί μικρότερη τιμή για τους καταναλωτές".

Τέλος σχετικά με το επίδομα θέρμανσης είπε πως "θα δοθεί με βάση τις δηλώσεις του 2023 που αφορούν τα εισοδήματα του 2022" ενώ για το επίδομα των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα είπε πως "θα εξεταστεί εκ νέου με βάση τις τότε συνθήκες"

