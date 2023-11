Αθλητικά

Μπακς - Πίστονς: Ο πανηγυρισμός του Αντετοκούνμπο που τον έστειλε στα αποδυτήρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Μπακς έδειξαν... χαρακτήρα στο Μιλγουόκι και παρά την αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με δεύτερη τεχνική ποινή στην 3η περίοδο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Πίστονς.

-

Οι Μπακς έδειξαν... χαρακτήρα στο Μιλγουόκι και παρά την αποβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με δεύτερη τεχνική ποινή στην 3η περίοδο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Πίστονς με 120-118. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-2 ενώ το Ντιτρόιτ έπεσε στο 2-7.

Η αποβολή του «Giannis» ήρθε 9 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου και με το σκορ 73-60 υπέρ των Μπακς. Ο Αντετοκούνμπο έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα μπροστά από τον Αϊζέια Στούαρτ. Στη συνέχεια τον κοίταξε στα μάτια και έδειξε με το χέρι του ότι ο Στούαρτ είναι πολύ κοντός για να τον μαρκάρει. Εκεί οι διαιτητές τον χρέωσαν με δεύτερη τεχνική ποινή και τον έστειλαν στα αποδυτήρια. Την πρώτη τεχνική ποινή την είχε δεχθεί στο πρώτο ημίχρονο για δι

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. ??#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7 — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023

αμαρτυρία.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (6/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 34 πόντους και κράτησε τους Μπακς στο παιχνίδι μετά την αποβολή του Αντετοκούνμπο ενώ 14 πόντους και ένα καθοριστικό τρίποντο, που έκανε το 119-115 λίγο πριν τη λήξη, είχε ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τα «πιστόνια» ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε μεγάλο ματς με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ 26 πόντους πρόσθεσε ο ρούκι Μάρκους Σάσερ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Πέισερς στην Ιντιανάπολις, θα είναι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 02:00. Back-to-back με τον Κρις Μίντλετον αυτή τη φορά ενεργό καθώς ξεκουράστηκε στον αγώνα με τους Πίστονς.

Giannis gets ejected for a stare down…



And joins the fans. Embarrassing look by the refs. #Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/P4rsODaDIa — Tony Clements (@TonyCMKE) November 9, 2023

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα-Γιούτα 134-118

Σάρλοτ-Ουάσινγκτον 116-132

Φιλαδέλφεια-Βοστώνη 106-103

Μπρούκλιν-Κλίπερς 100-93

Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο 126-105

Μέμφις-Μαϊάμι 102-108

Σικάγο-Φοίνιξ 115-116 παρ.

Οκλαχόμα Σίτι-Κλίβελαντ 128-120

Μινεσότα-Νέα Ορλεάνη 122-101

Μιλγουόκι-Ντιτρόιτ 120-118

Χιούστον-Λέικερς 128-94

Ντάλας-Τορόντο 116-127

Ντένβερ-Γκόλντεν Στέιτ 108-105

Σακραμέντο-Πόρτλαντ 121-118

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Φιλαδέλφεια 6-1

Βοστώνη 5-2

Τορόντο 4-4

Μπρούκλιν 4-4

Νέα Υόρκη 4-4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 5-2

Ιντιάνα 5-3

Κλίβελαντ 3-5

Σικάγο 3-6

Ντιτρόιτ 2-7

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 4-3

Ατλάντα 4-3

Μαϊάμι 4-4

Σάρλοτ 2-5

Ουάσινγκτον 2-5

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 8-1

Μινεσότα 5-2

Οκλαχόμα Σίτι 5-3

Πόρτλαντ 3-5

Γιούτα 2-7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Γκόλντεν Στέιτ 6-3

Φοίνιξ 4-4

Λ.Α. Κλίπερς 3-4

Λ.Α. Λέικερς 3-5

Σακραμέντο 3-4

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντάλας 6-2

Χιούστον 4-3

Νέα Ορλεάνη 4-4

Σαν Αντόνιο 3-5

Μέμφις 1-7