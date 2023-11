Οικονομία

Youth Pass: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χρηματική ενίσχυση των νέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως πότε θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και πότε θα γίνει η πίστωση των ποσών στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς.

-

Από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή του Youth Pass οι νέοι 18 και 19 ετών. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ αφορά σε περίπου 200.000 νέους, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Ο σχεδιασμός Youth Pass έγινε από του Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5420/14.09.2023). Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Πιο αναλυτικά, για τη φετινή ενίσχυση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 01.01.2022 έως και 31.12.2022. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2023 αίτηση για το Youth Pass θα λάβει 150 ευρώ φέτος και επιπλέον 150 ευρώ το 2024 χωρίς να υποβάλει νέα αίτηση. Σημειώνεται ότι, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Διαδικασία πίστωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ

Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 177 σημεία