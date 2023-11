Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, κεραυνούς, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους Πότε και πότε θα "χτυπήσουν" τα έντονα φαινόμενα.

-

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Παρασκευής (10-11-23) μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου (11-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (10-11-23)

α. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

β. Από τις απογευματινές ώρες θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τα νότια τμήματα της Θεσσαλίας.

Το Σάββατο (11-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τα νότια τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και πιθανόν την Θράκη.

γ. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα τα Δωδεκάνησα.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (11-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Η δήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, οι αντιδράσεις και οι διευκρινήσεις

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ