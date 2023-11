Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

"Οι σημερινές όψεις ζητούν προσοχή στα παιδιά",είπε η αστρολόγος της εκπομπής και συγκινημένη θυμήθηκε την επίσκεψη του μικρού Αντρέα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη πριν από 28χρόνια, του παιδιού αυτού που ο θάνατός του έγινε η αφορμή για να δημιουργηθεί το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Η δήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, οι αντιδράσεις και οι διευκρινήσεις

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Champions League: Η Σαχτάρ έβαλε... φωτιά τον όμιλο, στην κορυφή η Ντόρτμουντ