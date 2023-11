Life

“Μετά τη φωτιά”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης

Εξελίξεις, συγκρούσεις αλλά και τρυφερές στιγμές στη συναρπαστική σειρά που φέτος μας κρατά συντροφιά στον ΑΝΤ1.

Η Ιωάννα δεν είναι πλέον μόνη της!

Η Ανθή καταρρέει

Η Ιωάννα καταθέτει αίτηση διαζυγίου και την παραδίδει προσωπικά στον Άρη, ο οποίος εξοργίζεται. Ο Κώστας καταλαβαίνει πως οι Βενιέρηδες σκοπεύουν να τον καταστρέψουν και επισκέπτεται τον Οδυσσέα. Ο Τάσος θα βρεθεί να δουλεύει στο σπίτι της Φαίδρας. Ο Οδυσσέας βρίσκει τη Μαρία, μάρτυρα της νύχτας της πυρκαγιάς και την πείθει να καταθέσει ποιος τους κλείδωσε στην κουζίνα. Ο Θάνος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις έρευνες που τον πιέζουν και την μικρή Νεφέλη που περνά τη μέρα της μαζί του στο τμήμα. Ο Νίκος με τον Οδυσσέα και τα κορίτσια βάζουν σε εφαρμογή σχέδιο για να βρουν αποδείξεις εναντίον των Βενιέρηδων.

Η συγκλονιστική συνέχεια του «Μετά τη φωτιά» απόψε στις 21:00.

Trailer

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

