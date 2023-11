Πολιτική

Τέμπη - Γεωργιάδης: Ζητώ συγγνώμη απο τους συγγενείς των θυμάτων

Τι είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη δήλωσή του σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Διευκρινίσεις έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις χθεσινές δηλώσεις του σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων και όπως είπε «δεν είχα καμία διάθεση να τους προσβάλω». Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «προφανώς και όλος ο ελληνικός λαός συγκλονίστηκε με αυτό το δυστύχημα, όλος ο ελληνικός λαός πενθεί και όλοι πονέσαμε για τα παιδιά που χάθηκαν. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος δεν πονά, δεν πενθεί για όλα τα θύματα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «στο θέμα των Τεμπών φυσικά και μας ενδιαφέρει όλη η διάσταση και το θέμα των ευθυνών διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Όταν κάποιο κόμμα ζητεί Προανακριτική Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό όμως για να το πει κάποιος πρέπει προηγουμένως η Δικαιοσύνη να διαπιστώσει ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και τον λόγο τον έχει η Βουλή. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Όταν τα κόμματα διαφωνούν μεταξύ τους αν πρέπει να γίνει Προανακριτική ή Εξεταστική – γιατί εγώ αυτό στηλίτευσα – αυτό σημαίνει αυθεντική ευαισθησία για τα θύματα; Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σεβασμός στους νεκρούς, στα θύματα και τις οικογένειές τους ο πολιτικός τσακωμός των κομμάτων. Αυτό στηλίτευσα χθες», στον Realfm και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Υπογράμμισε ότι «ασφαλώς και πρέπει να χυθεί άπλετο φως όσον αφορά στις ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που γράφεται από τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ είπα πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα Τέμπη, εγώ δεν το είπα». Είπε ότι για τους συγγενείς των θυμάτων και όσους έχουν μια ευαισθησία και ενοχλήθηκαν, θα έπρεπε «η πολύχρονη εμπειρία μου στα media να με έχει διδάξει για τη διαστρέβλωση που θα ακολουθούσε. Έκανα λάθος εκεί».

«Στο μέτρο το ανθρώπινο – όσον αφορά στα θύματα, τους συγγενείς και τις οικογένειές τους – ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος δεν θα λέγαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το δυστύχημα. Όσον αφορά στους πολιτικούς μου αντιπάλους και το πώς θα κερδίσουν πολιτικά, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν η διερεύνηση γίνει για να αποφευχθεί μια τέτοια τραγωδία στο μέλλον έχουν απόλυτο δίκιο. Αν η διερεύνηση όμως γίνεται απλώς για να κάνουμε αντιπολίτευση, θα επιμείνω ότι αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν είναι ο χώρος για να γίνεται μια φθηνή αντιπολίτευση σε τέτοιες ανθρώπινες τραγωδίες.» συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η δήλωσή του ήταν μια κακιά στιγμή ως προς την επικοινωνία. Αν ένα τέτοιο ζήτημα όμως γίνει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, δεν θα συμβάλει στο να ρίξουμε φως, αλλά στο να μείνει το «γκρίζο».

