Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Το νέο επεισόδιο της Πέμπτης θα μας καθηλώσει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη μας τηλεοπτική παρέα καθιερώθηκε κιόλας. Έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο.

-

Η Κάτια, μετά το νέο για την εγκυμοσύνη της, είναι προβληματισμένη και μπερδεμένη για τα συναισθήματά της για τον Έβαν και τον Άλκη.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Νικόλας αισθάνεται άνετα στη συνεδρία της ψυχανάλυσης, πρωτόγνωρο για εκείνον. Έχει, όμως, ένα μεγάλο πρόβλημα: η ψυχολόγος του είναι όμορφη με πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που θα τον γοητεύσει. Η Έλσα δεν μπορεί να ξεχάσει τον Τάσο. Ο Τάσος ταυτόχρονα την διεκδικεί και της ζητάει να περάσει μαζί του το απόγευμα. Η Σοφία δεν μπορεί άλλο να αντισταθεί στην επιθυμία της να κάνει έρωτα με τον Νώντα. Έχει κανονίσει μαζί του ραντεβού και παλεύει συνεχώς με τις τύψεις που νιώθει απέναντι στον Κοσμά. Θα καταφέρει να αφήσει πίσω της τις ενοχές και να βρεθεί τελικά μαζί του; Η Κάτια επιστρέφει από τον μήνα του μέλιτος και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τον Άλκη. Κάνει τεστ εγκυμοσύνης το οποίο βγαίνει θετικό. Γνωρίζει, όμως, ποιος είναι ο πατέρας; Μήπως εκείνη η μία φορά που κοιμήθηκε με τον Άλκη θα της αλλάξει για πάντα τη ζωή;

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Τέμπη - Μαρινάκης: “Ναι” στην πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα