Πολιτική

Παρίσι: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν - Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόταση για τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης, αναγνωρίζοντας τις επιχειρησιακές δυσκολίες του εγχειρήματος.

-







Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας στο Παρίσι.

«Η Ελλάδα -μαζί με την Κύπρο- είναι μια χώρα στην κοντινή γειτονιά και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δυστυχίας των ανθρώπων. Έχουμε ήδη στείλει αεροπορικώς ένα πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, στο αεροδρόμιο El Arish. Δεδομένης της εγγύτητας της Ελλάδας με το Σινά, θα ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον νεοσύστατο αεροδιάδρομο που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια πολύ γρήγορα, προκειμένου αυτή η αρωγή να εισέλθει στη Γάζα από το νότο» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο πλαίσιο των εργασιών της διεθνούς ανθρωπιστικής διάσκεψης για τους αμάχους στη Γάζα που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

«Έχουμε επίσης συζητήσει εκτενώς με την Κύπρο τη συμβολή μας στην ιδέα ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Υποστηρίζουμε ένθερμα αυτό που είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την παροχή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που μόνο ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει. Η κυπριακή πρόταση είναι καλά μελετημένη. Θεωρώ ότι η πιο δύσκολη πτυχή είναι να προσδιοριστεί μια κατάλληλη ζώνη αποβίβασης στη νότια Γάζα, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες λιμενικές υποδομές και, φυσικά, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδρομής, κάτι που θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να αρχίσει άμεσα η συζήτηση για μία πολιτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση, η οποία, όπως υπογράμμισε, θα είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να εξασφαλιστεί ειρήνη στην περιοχή που θα έχει διάρκεια.

«Η ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα» τόνισε.

Ακολουθεί η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εργασιών της διεθνούς ανθρωπιστικής διάσκεψης για τους αμάχους στη Γάζα:

Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μακρόν για τη διοργάνωση της σημερινής διάσκεψης, η οποία δυστυχώς πραγματοποιείται με φόντο την κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για την απώλεια αθώων πολιτών. Οι πρώτες μας σκέψεις είναι με τις οικογένειες των θυμάτων καθώς και με τις οικογένειες των ομήρων. Και, βέβαια, ανησυχούμε βαθύτατα για την κλιμάκωση στο πεδίο τις τελευταίες ημέρες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στο πεδίο και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια όσων έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να σώσουν άλλους.

Η Ελλάδα -μαζί με την Κύπρο- είναι μια χώρα στην κοντινή γειτονιά και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δυστυχίας των ανθρώπων. Έχουμε ήδη στείλει αεροπορικώς ένα πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, στο αεροδρόμιο El Arish. Δεδομένης της εγγύτητας της Ελλάδας με το Σινά, θα ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον νεοσύστατο αεροδιάδρομο που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια πολύ γρήγορα, προκειμένου αυτή η αρωγή να εισέλθει στη Γάζα από το νότο.

Έχουμε επίσης συζητήσει εκτενώς με την Κύπρο τη συμβολή μας στην ιδέα ενός θαλάσσιου διαδρόμου. Υποστηρίζουμε ένθερμα αυτό που είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την παροχή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που μόνο ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει. Η κυπριακή πρόταση είναι καλά μελετημένη. Θεωρώ ότι η πιο δύσκολη πτυχή είναι να προσδιοριστεί μια κατάλληλη ζώνη αποβίβασης στη νότια Γάζα, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες λιμενικές υποδομές και, φυσικά, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαδρομής, κάτι που θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων.

Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να παράσχει ακτοπλοϊκά μέσα για να συνδράμει σε αυτό το σχέδιο και θα προσβλέπει σε παροχή βοήθειας σε θέματα logistics από όλους τους εμπλεκόμενους, ιδίως εκείνους που γνωρίζουν τη γεωγραφία της περιοχής με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Δεν θα επαναλάβω τις θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση συνολικά. Δεν είναι ούτε ο κατάλληλος τόπος ούτε ο κατάλληλος χρόνος για να το κάνω. Επιτρέψτε μου να κλείσω, κ. Πρόεδρε, επαναλαμβάνοντας αυτό που είπατε, την ανάγκη να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα για μία πιθανή πολιτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση, η οποία τελικά θα είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ειρήνη που θα έχει διάρκεια στην περιοχή.

Η ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και η ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων και αποκατάστασης συνεχούς ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόταση για τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης, αναγνωρίζοντας τις επιχειρησιακές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν ακόμη σε μια συνολική επισκόπηση των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Γεωργιάδης: Ζητώ συγγνώμη απο τους συγγενείς των θυμάτων

Μητσοτάκης σε Παλαιστίνιο πρωθυπουργό: Αναγκαίες οι ανθρωπιστικές παύσεις για σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

.