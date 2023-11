Πολιτική

Σπαρτιάτες: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας όλων των βουλευτών (βίντεο)

Τι αποτέλεσμα έφερε η σχετική ψηφοφορία της Βουλής και με ποια υποψία θα καταθέσουν στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου.

Το πράσινο φως για την άρση ασυλίας των βουλευτών των Σπαρτιατών προκειμένου οι 11 βουλευτές να καταθέσουν ως ύποπτοι στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να δώσουν εξηγήσεις για τις καταγγελίες του Βασίλη Στίγκα περί συσχέτισης με τον Ηλία Κασιδιάρη, άναψε την Πέμπτη η Βουλή. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 286 βουλευτές, εκ των οποίων οι 285 ψήφισαν υπέρ της άρσης και μόλις 1 καταψήφισε, επομένως οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών θα καταθέσουν στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως ύποπτοι για την τέλεση του αδικήματος της εξαπάτησης των εκλογέων.

Δηλώσεις των βουλευτών του κόμματος

Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας, που με τις δηλώσεις του άνοιξε την υπόθεση καταγγέλλοντας πρακτικές Greek mafia και σχέσεις με τον Ηλία Κασιδιάρη, απέφυγε να κάνει αναφορές για την ουσία της υπόθεσης, αλλά αναλώθηκε σε καταγγελίες εναντίον των υπόλοιπων κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης, υιοθετώντας το ρόλο του θύματος. Σε αυτά που είπε, πάντως, υποστήριξε πως ουδέποτε καθοδηγήθηκε ούτε χειραγωγήθηκε ούτε εκτέλεσε εντολές. «Είπαμε ψέματα; Μας στήριξε ο Κασιδιάρης όπως θα μπορούσε οποιαδήποτε άλλο κόμμα. Κοροϊδέψαμε κάποιον; Έγινε κάτι κρυφά; Ο καθένας μπορεί να υποστηρίξει δημόσια ένα κόμμα. Πού είναι το έγκλημα;», αναρωτήθηκε και προσέθεσε: «Ο Τύπος, τα κανάλια, έχουν αρχίσει εκτενή ρεπορτάζ να διαμοιράζουν ιμάτια Σπαρτιατών, λέγοντας πως ακόμα και πόσες έδρες θα πάρει το κάθε κόμμα στέλνοντας ριπές παραπληροφόρησης στον λαό».

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, προκειμένου όπως είπε να αποδειχθεί η αθωότητά του. «Το αδίκημα προβλέπει, εξαπάτηση του εκλογέα, ότι ήρθαμε χειραγωγούμενοι από τον Κασιδιάρη και εξαπατήσαμε ή με αθέμιτη απόκρυψη για να παραπλανήσουμε τους ψηφοφόρους. Το αδίκημα αυτό στενά νομικά δεν ευσταθεί ως προς την αντικειμενική του υπόσταση γιατί απαιτεί δόλο επί σκοπώ. Έβριθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό που υποστήριζε τους Σπαρτιάτες άρα ήταν συνειδητή η επιλογή του κόμματος. Η σχέση μου με τον Κασιδιάρη καταρρίπτεται», είπε.

Διαθέσιμος για την άρση ασυλίας του δήλωσε και ο Γιάννης Δημητροκάλης, υπογραμμίζοντας: «Προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει γίνει εξαπάτηση εκλογικού σώματος και κανείς δεν μπορεί εδώ στην ολομέλεια να το θεωρήσει. Η εισαγγελέας του ΑΠ, θέλω να πιστεύω, δεν έχει πολιτικά κίνητρα όσον αφορά το κάλεσμα σε εξηγήσεις. Ακούμε διάφορα και για να μη θεωρηθεί από κανέναν από εσάς ή τον κόσμο που παρακολουθεί ότι έχω ζήτημα να μην εμφανιστώ στην εισαγγελέα, ή ότι έχω να κρύψω κάτι, ή ότι φοβάμαι, το αφήνω στη κρίση σας δεν έχω κανένα ζήτημα να αρθεί η ασυλία μου».

