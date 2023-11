Οικονομία

Σκρέκας: 660 προϊόντα στην “Μόνιμη Μείωση Τιμής”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι εντατικοί έλεγχοι για να αποτρέψουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας συνεχίζονται», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

-

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Γαλάτσι, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας “Μόνιμη Μείωση Τιμής” αλλά και το “Καλάθι του νοικοκυριού”.

Ο Υπουργός συνομίλησε με τους εργαζόμενους, είδε τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί τα ταμπελάκια με την ειδική σήμανση και συζήτησε με τους υπευθύνους του καταστήματος για την αύξηση των κωδικών που έχουν ενταχθεί στη σχετική πρωτοβουλία.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Σκρέκας δήλωσε, μεταξύ άλλων: Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης είχαμε 660 προϊόντα από 53 προμηθευτές που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και έχουμε ξεπεράσει τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης για τουλάχιστον 500 προϊόντα καθημερινής ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι εντατικοί έλεγχοι για να αποτρέψουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας συνεχίζονται. Είδαμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε τιμή κάτω από 10 ευρώ. Πάντως, η γενικότερη εκτίναξη της τιμής του οφείλεται στη μεγάλη μείωση στην παραγωγή σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση.

Η μάχη για τη μείωση των τιμών συνεχίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτον με συνεχόμενους και εντατικούς ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας. Δεύτερον, με την πρωτοβουλία “Μόνιμη Μείωση Τιμής” και τρίτον με το ”Καλάθι του νοικοκυριού”. Τη μάχη της ακρίβειας θα την κερδίσουμε μαζί με τους καταναλωτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Η δήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, οι αντιδράσεις και οι διευκρινήσεις

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα

Εύβοια: Βιασμό ανήλικης από 30χρονο καταγγέλλει η μητέρα της