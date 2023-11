Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χρυσοχοΐδης: Nα τρέξουν όλοι να εμβολιαστούν

«Έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες τους και θα είναι υψηλού επιπέδου», τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, κυρίως άνω των 60 χρονών, που αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα να εμβολιαστούν κατά των μεταλλάξεων της Covid απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τον χαιρετισμό του στην Ημερίδα που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το Πρώτο Θέμα, με θέμα «Εμβολιασμός και Δημόσια Υγεία: Προκλήσεις και Προοπτικές».

«Nα τρέξουν να εμβολιαστούν για να αντιμετωπίσουν τις μεταλλάξεις του ιού που έρχονται διαρκώς καινούργιες και δοκιμάζουν τα συστήματα υγείας» είπε και συμπλήρωσε πως «εμείς πρέπει σταθερά να ενημερώνουμε τους πολίτες για τη δυνατότητα τους να αντιμετωπίσουν με τρόπο αποτελεσματικό το ζήτημα αυτό». Κάνοντας ειδική αναφορά στην περίοδο της έξαρσης της πανδημίας της Covid ο Μ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως πήραμε ένα μάθημα εκείνη την περίοδο «ότι ο άνθρωπος μπορεί, η επιστήμη έχει εργαλεία και πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους εχθρούς της υγείας των ανθρώπων στον πλανήτη» και χαρακτήρισε «υποδειγματικό» το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε τρία επιτεύγματα που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, «το πρώτο είναι αυτό της δημόσιας Υγείας, δηλαδή ότι εμβολιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες και το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες απήλαυσαν ένα κράτος το οποίο αποδείχθηκε ότι μπορεί να υπηρετεί τους πολίτες άψογα. Αυτό είναι επιτυχία». Σε ό,τι αφορά στο τρίτο επίτευγμα τα χρόνια της κρίσης, όπως ανέφερε, «είναι η νίκη της λογικής, του αυτονόητου, που είναι τελικά η νίκη της Δημοκρατίας γιατί όλοι μαζί ζούμε μέσα από ένα πλαίσιο κοινωνικού συμβολαίου».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η ανθρωπότητα έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και άλλες κρίσεις, «κρίσεις διαφόρων μορφών πανδημίες που μπορεί να μην έχουν τα μαζικά χαρακτηριστικά της Covid αλλά απλώνονται και εξαπλώνονται σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, δεδομένου ότι ο πληθυσμός είναι γηρασμένος και υπάρχει υπογεννητικότητα και όλα αυτά συσσωρεύονται σε έναν παράγοντα που λέγεται χρόνια νοσήματα και προβλήματα στη δημόσια υγεία».

«Η υγεία αποτέλεσε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο, όχι τυχαία για μας, για την Κυβέρνησή μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δώσαμε υποσχέσεις και δεσμεύσεις για να χτίσουμε ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας στην Ευρώπη και θα το κάνουμε με πολύ αγώνα και με μεγάλη προσπάθεια μέσα από δυσκολίες, μέσα από αντίξοες συνθήκες, γιατί το σύστημά μας είναι ένα σύστημα, το οποίο λειτούργησε για πολλά χρόνια χωρίς αλλαγές, αλλά τώρα είναι υποχρέωσή μας να παραδώσουμε στους Έλληνες πολίτες ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες τους και θα είναι υψηλού επιπέδου», κατέληξε. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης και του τομέα της πρόληψης λέγοντας πως «θα αγωνιστούμε στο πεδίο της πρόληψης, ένα πεδίο εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια, για να αντιμετωπίσουμε όλες εκείνες τις αιτίες που οδηγούν στη συνέχεια στη νοσηρότητα».

Τέλος, μιλώντας για την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στην υγεία απέναντι σε όλους τους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά πως, «τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει θα απλωθούν σε όλη την ελληνική κοινωνία μέχρι το τελευταίο χωριό, προκειμένου να είμαστε παρόντες, να προωθήσουμε τη δημόσια υγεία κυρίως και πρώτα πάνω από όλα για τους πιο ευάλωτους πολίτες της χώρας».

