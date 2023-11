Παράξενα

Γερμανία: 15χρονος σκότωσε συμμαθητή του μέσα σε σχολείο (εικόνες)

Ο ανήλικος δράστης ακινητοποιήθηκε από αυτόπτη μάρτυρα και κατόπιν συνελήφθη.

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι έναν συμμαθητή του σε σχολείο του Όφενμπουργκ, στη Βάδη – Βυρτεμβέργη, στη Γερμανία.

Ο τραυματίας υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αστυνομία. Νωρίτερα, στο σχολείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων. Οι περίπου 180 μαθητές παρέμειναν αρχικά στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά αργότερα οδηγήθηκαν εκτός του κτιρίου, σε ειδικό χώρο, όπου περίμεναν οι γονείς τους και ειδικοί ψυχολόγοι.

Ο ανήλικος δράστης ακινητοποιήθηκε από αυτόπτη μάρτυρα και κατόπιν συνελήφθη. «Ο δράστης και το θύμα προφανώς γνωρίζονταν και το κίνητρο ήταν προσωπικό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ραδιοτηλεόραση της Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.

