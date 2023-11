Κόσμος

Καναδάς: Πυροβολισμοί σε δύο εβραϊκά σχολεία στο Μόντρεαλ

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας François Bonnardel δήλωσε ότι ανησυχεί για τους πυροβολισμούς καθώς και για τη βία στο Πανεπιστήμιο Concordia χθες.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ, στον Καναδά, διεξάγει έρευνα μετά από πυροβολισμούς εναντίον δύο εβραϊκών σχολείων. Η αστυνομία λέει ότι έλαβε δύο κλήσεις, την μία γύρω στις 8:20 π.μ. και την δεύτερη λίγο πριν από τις 8:50 π.μ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι καλούντες ανέφεραν ότι οι μπροστινές πόρτες των σχολείων είχαν χτυπηθεί από σφαίρες, αλλά η αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Δεν είναι σαφές πότε έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ένα από τα σχολεία, το δημοτικό σχολείο Talmud Torah, βρίσκεται στη λεωφόρο Saint-Kevin στη συνοικία Cote-des-Neiges της πόλης.

Τουλάχιστον ένας κάλυκας σφαίρας βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομικής υπηρεσίας της πόλης του Μόντρεαλ (Service de police de la Ville de Montreal – SPVM), Jean-Pierre Brabant.

Το άλλο σχολείο, το Yeshiva Gedola του Μόντρεαλ, βρίσκεται στην οδό Deacon Road στο Outremont. Ο Brabant λέει ότι και τα δύο σχολεία ήταν άδεια τη στιγμή των πυροβολισμών και κανείς δεν τραυματίστηκε. Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό σχολίασε τα περιστατικά στο Μόντρεαλ. “Για μένα, η βία και το μίσος, ο αντισημιτισμός και σκηνές όπως αυτές που είδαμε στο Πανεπιστήμιο Concordia ή οι πυροβολισμοί σε εβραϊκά σχολεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλα αυτά είναι απαράδεκτα και επίσης δεν είναι αυτό που είμαστε”, δήλωσε ο Τρουντό.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκό δήλωσε στους δημοσιογράφους στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι αυτό που συνέβη στα δύο σχολεία δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Francois Bonnardel δήλωσε στο CBC ότι ανησυχεί για τους πυροβολισμούς καθώς και για τη βία στο Πανεπιστήμιο Concordia χθες.

“Η SPVM λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την κατάσταση”, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι οικογένειες πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία.

