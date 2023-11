Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την νεκρή έγκυο στην Κυψέλη και τα 4 παιδιά της

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης πολύτεκνης μητέρας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης εγκύου στην Κυψέλη, ενημερώνει με ανακοίνωση του, πως «έλαβε ανώνυμες αναφορές το 2021 σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της μητέρας αλλά και των παιδιών της οικογένειας.

Τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκαν ανώνυμες τηλεφωνικές αναφορές στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056» για τις συνθήκες διαβίωσης τόσο της μητέρας όσο και των παιδιών της οικογένειας. Όπως πραγματοποιούμε σε κάθε ανάλογο περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές για να κινητοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για την προστασία των παιδιών.

Τον Νοέμβριο του 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017» από πρόσωπο της οικογενείας πως η μητέρα είχε εξαφανιστεί από τον Οκτώβρη. Ενημερώθηκαν και πάλι οι Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές και ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκαιρη και έγκυρη ειδοποίηση των πολιτών μέσω ενεργοποίησης του MissingAlert. Ακολούθησαν πολλές ανώνυμες κλήσεις που αφορούσαν την οικογένεια καθώς και για την εμπλοκή γυναίκας αγνώστων στοιχείων.

Τέλη Νοεμβρίου 2021 ενημερωθήκαμε από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την τραγική κατάληξη της. Προχωρήσαμε σε λήξη του MissingAlert. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός έλαβε ενημέρωση και για την τρέχουσα κατάσταση των συνθηκών ζωής των ανηλίκων της οικογένειας και στάλθηκε ενημέρωση και αναφορά στις Αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι θα βρεθούμε δίπλα στα παιδιά της οικογένειας, για οτιδήποτε χρειαστούν. Τα παιδιά, βάση ενημέρωσης από τις Αστυνομικές Αρχές, βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον».

Προθεσμία πήραν η μητέρα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά της εγκύου

Προθεσμία για τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ζήτησαν και πήραν οι 3 κατηγορούμενες –μητέρα, αδερφή και σπιτονοικοκυρά– για τη δολοφονία της 23χρονης εγκύου που είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε κουβέρτα στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην οδό Τύχης στην Κυψέλη, όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος. Την Τετάρτη οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών γυναικών, και την Πέμπτη πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθείσες, είναι και αυτές της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή με ανθρωποκτονία εκ δόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, κεντρικό ρόλο στην εκμετάλλευση της κοπέλας έπαιζε η σπιτονοικοκυρά της. Η γυναίκα που υποτίθεται τη φιλοξενούσε μαζί με την αδελφή της και την μητέρα της, ήταν η γυναίκα που φέρεται να είχε “στήσει” το κολαστήριο για την άτυχη 23χρονη. Όλα αυτά μπροστά στην μητέρα της και την αδελφή της, που φέρονται να μην αντιδρούσαν.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας της άτυχης εγκύου:

