ΠΑΟΚ – Αμπερντίν: Πρώτη απώλεια για τον “Δικέφαλο”

Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν για την επόμενη αγωνιστική στη Γερμανία, σε ένα ματς που θα κρίνει την πρωτιά του Ομίλου, κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Δεν κατάφερε να κάνει το 4x4 στον 7ο Όμιλο του UEFA Europa Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 2-2 με την Αμπερντίν στην Τούμπα, έπειτα από ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με ανατροπές. Ακόμη κι έτσι, πάντως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης, ωστόσο την πρωτιά του γκρουπ, άρα και την απευθείας συμμετοχή στους «16», θα την «παίξει» με την Άιντραχτ στη Φραανκφούρτη στις 30 του μήνα.

Οι Λουίς Λόπες (14’) και Τζέιμι ΜακΓκραθ (70’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Μπάρι Ρόμπσον που αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ ανάμεσα στα γκολ των Σκωτσέζων βρήκαν δίχτυα οι Τάισον (23’) και Μπουάνα Αλί Σαμάτα (67’) για τους γηπεδούχους.

Έπειτα από ένα νευρικό πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ, στην πρώτη οργανωμένη τους προσπάθεια. Ο Ματ Ντέβλιν έκανε τη συρτή σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη κι έφτασε στον Λουίς Λόπες που «ρόλαρε» στο σώμα του Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ και πλάσαρε τον Ντομινίκ Κοτάρσκι για το 0-1 στο 14’. Η χαρά των «ντονς» δεν κράτησε πολύ, καθώς ο ΠΑΟΚ αντέδρασε.

Κι αν το σουτ του Στέφαν Σβαμπ από το ύψος της μεγάλης περιοχής πέρασε άουτ στο 22’, στο επόμενο λεπτό ήρθε η ισοφάριση. Ο Τάισον έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, τροφοδότησε τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να επιστρέφει την μπάλα στον Βραζιλιάνο που δε λάθεψε για το 1-1. Στο 38’, σε σέντρα του Ραχμάν Μπάμπα, ο Στέφαν Γκάρτενμαν με προβολή έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ντούχαν Ρόος, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται με τους γηπεδούχους να εντείνουν την πίεσή τους αλλά να μη βρίσκουν δεύτερο τέρμα.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ρόος να έχει απάντηση στις προσπάθειες των Γιάννη Κωνσταντέλια (47’) και Κουλιεράκη (49’), τους Σκωτσέζους να ρίχνουν, στη συνέχεια το ρυθμό του αγώνα. Οι εκατέρωθεν αλλαγές, όμως, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, έφεραν… αναστάτωση.

Από σέντρα του Τάισον από τα αριστερά, ο Τρόοστ-Εκόνγκ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Σαμάτα, που δυο λεπτά νωρίτερα είχε μπει στο ματς, με νέα κεφαλιά έκανε το 2-1. Ούτε οι πανηγυρισμοί των «ασπρόμαυρων», όμως, κράτησαν πολύ. Η Αμπερντίν κέρδισε φάουλ 10 μέτρα έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό δεξί σουτ ο ΜακΓκραθ εξέθεσε το τείχος και το Κοτάρσκι για το 2-2.

Στο 78’ ο Σβαμπ, με το κεφάλι, σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία να σκοράρει και πάλι κόντρα στην Αμπερντίν ενώ το διαγώνιο σουτ του Ράφα Σοάρες στο 87’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ρόος. Παρά την πίεση των «ασπρόμαυρων» το σκορ δεν άλλαξε, με την Αμπερντίν να παίρνει μία ισοπαλία γοήτρου – δεύτερος βαθμός στον όμιλο. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, ανέβηκε στους 10, τη στιγμή που η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έφτασε στους 9 έπειτα από τη νίκη με 1-0 στη Φινλανδία επί της Ελσίνκι – έμεινε στον 1 βαθμό.

Διαιτητής: Γιουσίν Τσάκα (Αλβανία).

Κίτρινες: Βιεϊρίνια, Τσιγγάρας – Χέις.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (82’ Κεντζιόρα), Τρόοστ-Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Μπάμπα (85’ Ράφα Σοάρες), Τσιγγάρας (65’ Οζντόεφ), Σβαμπ, Ντεσπόντοφ (82’ Α. Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας (64’ Σαμάτα).

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Μπάρι Ρόμπσον): Ρόος, Γιένσεν, Ρούμπεζιτς, Γκάρτενμαν, ΜακΚένζι, Ντέβλιν, Ντάνκαν (60’ Χέις), Σίνι (61’ Πόλβαρα), Μπάρον, ΜακΓκραθ (78’ Μιόφσκι), Λουίς Λόπες (85’ Σόκλερ).

