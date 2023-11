Πολιτική

Σαουδική Αραβία: Επαφές Δένδια με... μενού για Patriot, αμυντική συνεργασία και Μέση Ανατολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση που είχαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον ομόλογο του, πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν.

-

Για την παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και για την ευρύτερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας -Σαουδικής Αραβίας, συζήτησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και πρίγκηπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, στο Ριάντ .

"Ως γνωστόν, η Ελλάδα, με μία συστοιχία πυραύλων 'Patriot', συμμετέχει στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά οφείλω να πω προσφέρει και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί προστατεύει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που είναι σημαντικές και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας", δήλωσε σχετικά ο κ. Δένδιας.

Επίσης, πρόσθεσε, "συζητήσαμε για τις κοινές ασκήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Βασιλείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά είχα και την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στο νέο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που οργανώνουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεών μας.

Στο τέλος, συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την Χαμάς και τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την ανάγκη της κατά το δυνατόν γρηγορότερης εξομάλυνσης της κατάστασης», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μαϊμού” τεχνίτες… λήστευαν ηλικιωμένους – “Χρυσή” λεία για την συμμορία (εικόνες)

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την νεκρή έγκυο στην Κυψέλη και τα 4 παιδιά της

Χανιά: Νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους που έπεσε στη θάλασσα (εικόνες)