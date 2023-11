Αθλητικά

Γουέστ Χαμ – Ολυμπιακός: Ήττα στις λεπτομέρειες… για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε ισχυρή πίεση από τους γηπεδούχους, είχε τις ευκαιρίες του, αλλά τελικά έφυγε με «άδεια χέρια» από το γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός έλεγχε το παιχνίδι απέναντι στη Γουέστ Χαμ έως το 74ο λεπτό, στην αναμέτρηση του Λονδίνου για την 4η αγωνιστική στον Α΄ όμιλο του Europa League. Στο σημείο εκείνο όμως ο Πακετά σκόραρε το 1-0 που έμελλε να μείνει ως το τέλος, αφού στο 86΄ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν η κεφαλιά του Καμαρά κατέληξε στο δοκάρι του Φαμπιάνκσι.

Την ίδια ώρα η Φράιμπουργκ έφτανε εύκολα στο 5-0 απέναντι στην Μπάτσκα Τοπόλα και έφτασε στους 9 βαθμούς, όσους έχουν και οι Άγγλοι, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στους 4 και οι Σέρβοι στον έναν.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό και να κρατήσει τους γηπεδούχους μακριά από υποσχόμενες και απειλητικές φάσεις, με μόνο ψεγάδι κάποιες χαμένες μονομαχίες στον αέρα στις στημένες μπάλες. Με τριάδα στη μεσαία γραμμή, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τρεξίματα και κάλυπταν χώρους αλλά η κυκλοφορία της μπάλας στιγματιζόταν από τις αρκετές λάθος πάσες.

Η πρώτη αξιομνημόνευτη στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Μπενραχμά βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και αριστερά, έπιασε τεχνικό σουτ και ο Πασχαλάκης έδιωξε σε κόρνερ. Στο 16΄ μια κεφαλιά του Μπόουεν πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Ολυμπιακού, ενώ στο 32΄ νέο σουτ του Μπενραχμά απέκρουσε δύσκολα ο Πασχαλάκης.

Στο 34΄ μια κεφαλιά του Αγκέρ έφυγε δίπλα από το δοκάρι, για να απειλήσει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο 35΄, με τον Ορτέγκα να πλαγιοκοπεί από αριστερά και να γυρίζει την μπάλα στον Ποντένσε, που αστόχησε από θέση βολής.

Στις αρχές του β΄ ημιχρόνου ο Ολυμπιακός απείλησε για δεύτερη φορά, όταν ο Φορτούνης έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε στην περιοχή και σούταρε άστοχα με το αριστερό στο 51΄. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 65΄, με τον Μπόουεν να κάνει γυρίζει για τον Γουόρντ-Πράους από αριστερά, που σούταρε αμαρκάριστος από το όριο της περιοχής και ο Πασχαλάκης μπλόκαρε.

Τελικά, το σκορ στο «Άμεξ» άνοιξε στο 74΄, όταν ο Γουόρντ-Πράους έκανε την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και ο Πακετά σκόραρε. Αρχικά ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, αλλά με την παρέμβαση του VAR το γκολ μέτρησε.

Αμέσως ο Μαρτίνεθ πέρασε στο παιχνίδι Σκάρπα και Μασούρα για να κάνει πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση στο 86΄ αλλά στάθηκε άτυχος, καθώς η κεφαλιά του Καμαρά κατέληξε στο δοκάρι του Φαμπιάνκσι, ενώ στο 88΄ ο Ροντινέι πάτησε περιοχή, έφερε την μπάλα στο αριστερό αλλά αστόχησε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ματέι Γιουνγκ (Σλοβενία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Άλβαρες, Κούντους - Ποντένσε, Πορόζο

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (Nτέβιντ Μόγιες): Φαμπιάνσκι, Τσούφαλ, Μαυροπάνος, Αγκέρ, Έμερσον, Μπενραχμά (84΄ Κορνέ), Γουόρντ-Πράους, Άλβαρες (80΄ Σούτσεκ), Πακετά, Κούντους, Μπόουεν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Πορόζο, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος (76΄ Σκάρπα), Ποντένσε (76΄ Μασούρας), Φορτούνης, Γιόβετιτς (56΄ Ελ Κααμπί).

