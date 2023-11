Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 9 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ταξιαρχών, Αρχαγγέλου Γαβριήλ και Μιχαήλ.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν οι:

Αποστόλων (Ο΄) Εράστου επισκόπου Νεάδος, Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος, Κουάρτου επισκόπου Βηρυττού, Ολυμπά, Σωσιπάτρου επισκόπου Ικονίου και Τερτίου.

Ιερομαρτύρων Γεδίου ομολογητού, Μίλου του θαυματουργού και Σενοεί του διακόνου.

Μαρτύρων Εβόρη, Καλλιοπίου, Νίρου, Ορέστου του Τυανέως (1) († 304), Πάπα και Ωρίωνος.

Τιμοθέου καί Μαύρας. Οσίων Θεοστηρίκτου «του εν Συμβόλοις», Μαρτίνου επισκόπου Ταρακίνης και Νόννου επισκόπου.

Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου (†1924).

Ο βίος του Άγιου Ορέστη



(1)Ο άγιος Ορέστης καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Την περίοδο του Διοκλητιανού διωγμού, ο ηγεμόνας Μάξιμος προσπάθησε με ποικίλους τρόπους να τον κάνει να αρνηθεί τον Ιησού. Αφού με τις πιέσεις που του ασκήθηκαν, δεν κατάφεραν να τον πείσουν να ασπαστεί τα είδωλα, τον γύμνωσαν, τον έδειραν και τον μαστίγωσαν για τιμωρία. Μετά τον έριξαν στην φυλακή για επτά ημέρες. Ύστερα από το πέρας της έβδομης ημέρας τον πήγαν σε ένα ειδωλολατρικό ναό για να προσφέρει θυσίες και να προσευχηθεί. « Γιατί», του είπε ο ηγεμόνας Μάξιμος, «αρνείσαι να ασπαστείς τη λατρεία που με τόση ευλάβεια ακολουθούν οι σεπτοί μας αυτοκράτορες;» Ο Ορέστης δεν δίστασε να του απαντήσει με θάρρος ότι ήταν πρόθυμος υπήκοος σε ότι αφορούσε τα πολιτικά και επίγεια πράγματα. Εκτός αυτών όμως δεν του ήταν δυνατόν να παραδεχτεί κανέναν άλλον αυτοκράτορα, πέρα από τον έναν αληθινό Θεό. Τότε ο Μάξιμος διέταξε να του διαπεράσουν τους αστραγάλους με σιδερένια αλυσίδα, την οποία έδεσαν πάνω σε ένα ατίθασο άλογο. Ο ίππος αφέθηκε ελεύθερος και άρχισε έναν ξέφρενο καλπασμό σέρνοντας τον άγιο πίσω του και σταμάτησε μόνο αφού διένυσε είκοσι χιλιόμετρα. Με αυτό το μαρτυρικό τρόπο ο άγιος Ορέστης παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr

