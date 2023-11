Κοινωνία

Χαϊδάρι: Ληστεία με πιστόλι σε βενζινάδικο

Τρόμος για υπάλληλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Με την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν και άρπαξανη το ταμείο.

Ληστεία με απειλή πιστολιού σε πρατήριο υγρών καυσίμων σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι.

Οι δράστες προσέγγισαν τον υπάλληλο βενζιναδικου στην συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και Παρθένη. Κρατώντας πιστόλι, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που υπάρχει στο σημείο και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.

