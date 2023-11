Κόσμος

Νετανιάχου για Γάζα: Δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε ούτε να επιβάλλουμε κατοχή

Κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς θα σήμαινε παράδοση για το Ισραήλ, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως σκοπός του δεν είναι ούτε να «κυβερνήσει», ούτε «να κυριεύσει», ούτε να επιβάλει νέα «κατοχή» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ διαβεβαίωσε πως ο στρατός της χώρας του προχωρά «εξαιρετικά καλά» στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

«Πιστεύω πως ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εξαιρετικά καλά», είπε ο κ. Νετανιάχου, αναφερόμενος στη «μάχη με τους τρομοκράτες στο έδαφος και κάτω από τη γη». «Θα συνεχίσουμε ως την εξάλειψη της Χαμάς» και «δεν θα μας σταματήσει τίποτα», επέμεινε.

«Όρισα τους στόχους, αλλά δεν καθόρισα χρονοδιάγραμμα, διότι μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο», συνέχισε. «Θα ήθελα να πάρει λίγο χρόνο. Αλλά προχωράμε βήμα-βήμα, μειώνοντας τις απώλειές μας και προσπαθώντας να μειώσουμε τις μειώσουμε τις απώλειες μεταξύ των αμάχων και να μεγιστοποιήσουμε τις απώλειες των τρομοκρατών και, ως τώρα, πιστεύω πως όλα πάνε καλά», υποστήριξε.

Ο πόλεμος ξέσπασε καθώς το Ισραήλ βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης με τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την άποψη του κ. Νετανιάχου, η ένοπλη σύρραξη δεν τορπίλισε τη διπλωματική δυναμική και προέβλεψε πως οι συνθήκες θα είναι «ώριμες» για την επανέναρξη των συνομιλιών αφού «καταστραφεί» η Χαμάς.

«Πιστεύω πως θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Στην πραγματικότητα, αφού νικήσουμε, πιστεύω πως θα είναι ακόμα πιο ώριμες», υποστήριξε.

«Κάτι που δεν θα αποδεχθούμε είναι η κατάπαυση του πυρός. Κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς θα σήμαινε παράδοση» και «δεν θα υπάρξει» τέτοια «χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνομιλίες του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Όμως αποδεχθήκαμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς διαδρόμους» για τη διέλευση των αμάχων από το βόρειο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που σχηματίστηκαν έπειτα από δηλώσεις που έκανε προ ημερών, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του δεν έχει πρόθεση να επιβάλει μακρόχρονη κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε στη Γάζα. Δεν επιδιώκουμε να την καταλάβουμε, μνα επιβάλουμε κατοχή, αλλά να αποκτήσει, όπως κι εμείς, καλύτερο μέλλον», είπε. Πρόσθεσε πως δεν έχει σκοπό να «εκτοπίσει οποιονδήποτε», διαψεύδοντας σενάρια περί εκδίωξης του πληθυσμού του θύλακα.

Ερωτηθείς ποιο είναι το σχέδιό του για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, τόνισε ότι θα χρειαστεί «αξιόπιστη» δύναμη στον παλαιστινιακό θύλακα αφού τελειώσει ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, για να προλαμβάνονται κίνδυνοι για τη χώρα του, για να μην επαναληφθεί, όπως το έθεσε, επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου, η πιο πολύνεκρη από καταβολής του εβραϊκού κράτους το 1948.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο παλαιστινιακός θύλακας θα πρέπει να «αποστρατιωτικοποιηθεί», να «αποριζοσπαστικοποιηθεί» και να «ανοικοδομηθεί».

«Πρέπει να βρούμε μια κυβέρνηση, μια πολιτική κυβέρνηση που θα είναι εκεί», ανέφερε, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιος θεωρεί πως πρέπει να τη σχηματίσει. Επέμεινε στο ότι «θα χρειαστούμε αξιόπιστη δύναμη που, εάν είναι απαραίτητο, θα μπαίνει στη Γάζα και θα σκοτώνει τους δολοφόνους. Διότι αυτό θα αποτρέψει την επανεμφάνιση οποιασδήποτε οντότητας όπως η Χαμάς».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η δήλωση του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης ότι η χώρα του θα αναλάβει τη «γενική ευθύνη για την ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακα «επ’ αόριστον» προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως «δεν υποστηρίζουμε την επιβολή νέας κατοχής» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως είναι η Παλαιστινιακή Αρχή αυτή που θα πρέπει να να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η Χαμάς κέρδισε στις εκλογές τη Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς προτού διώξει τις δυνάμεις της από τη Λωρίδα της Γάζας το 2007.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αμπάς, τονίζουν πως για να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να υπάρξει ευρύτερη λύση του Μεσανατολικού.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του κ. Αμπάς, ο Μοχάμεντ Στάγεχ, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS αυτή την εβδομάδα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει καμιά πρόθεση να επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας «πάνω σε ισραηλινό άρμα μάχης».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με απολογισμό 1.400 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Στις επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του οποίου εννοεί να «αφανίσει» τη Χαμάς, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 10.800 άνθρωποι, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

