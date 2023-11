Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Γεωργιάδη για την κυβέρνηση - Ήταν απολύτως ειλικρινής η συγγνώμη (βίντεο)

Τι είπε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αλλά και τους ελέγχους για αισχροκέρδεια.

"Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων" δήλωσε μεταξύ άλλων σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την γέννηση του παιδιού του αναφέρθηκε στις μητέρες αλλά και στις οικογένειες που αποκτούν παιδί λέγοντας πως "μετά τη γέννηση του παιδιού σου αγαπάς περισσότερο τη γυναίκα σου και εκτιμάς ακόμη περισσότερο γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες το παιδί τους".

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τα Τέμπη είπε πως "είναι δικαιολογημένη η φόρτιση από τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και του κόσμου, όμως το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση, κάτι που αποδείχθηκε από τις πρώτοβουλίες του πρωθυπουργού αλλά και την ευθύνη που ανέλαβε", ενώ σε ερώτηση για το αν υπάρχει θέμα "Γεωργιάδη" στην κυβέρνηση είπε πως "κανένα θέμα δεν υπάρχει στην κυβέρνηση. Ο κ. Γεωργιάδης με πολιτικό θάρρος ζήτησε συγγνώμη, μία συγγνώμη που ήταν απολύτων ειλικρινής, πριν γίνει η ενημέρωση από εμάς. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν ήταν ΄όσο προσεκτικός έπρεπε".

Για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέφερε πως "η τηλεδιοίκηση ήταν έτοιμη, όμως οι πλημμύρες πήγαν λίγο πίσω τοσχεδιασμό" ενώ τόνισε πως "το ζήτημα της ασφάλειας μεταφορών του πολίτη δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης". Όσο για το μήνυμα του πρωθυπουργού μετά τις εκλογές είπε πως ¨θεωρώ πως έχει περάσει στα κυβερνητικά στελέχη" και τόνισε πως "είπαμε ΝΑΙ στην πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, ένα δυστύχημα που φωτογραφίζει παθογένειες πολλών ετών"

Για το νέο νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως "είναι ένα νομοσχέδιο συνολικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με 10 παρεμβάσεις, μέσα στις οποίες είναι και αυτή για πιο δίκαιη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος που δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ είναι και φοροφυγάς, για αυτό υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και φυσικά μέσα και από τη δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτό το να γίνουν διορθώσεις στο νομοσχέδιο αυτό". Όπως είπε "δεν γίνεται κάποιος που απασχολεί πέντε υπαλλήλους με τον κατώτατο μισθό να δηλώνει εισοδήματα κάτω από αυτόν"

Όσο για τους ελέγχους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για αισχροκέρδεια είπε πως "μέχρι το 2019 δεν γινόντουσαν ενώ τώρα είναι καθημερινότητα" τονίζοντας πως "περισσότερα από 4.000.000 έχουν εισπραχθεί από τα 6.800.000 ευρώ των προστίμων και παρατηρείται μετά τους ελέγχους και έως και 25% μείωση τιμής μετά την καταβολή των προστίμων αυτών", επισημαίνοντας πως "δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής".

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

