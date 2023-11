Αθλητικά

ΑΕΚ - Νεστορίδης: Στο νοσοκομείο ο θρύλος της “Ένωσης”

Αγωνία για τον Κώστα Νεστορίδη. Η ανάρτηση του γιου του για την κατάσταση της υγείας.

O Κώστας Νεστορίδης εισήχθη, το πρωί της Παρασκευής, στο νοσοκομείο «Τζάνειο».

Το γεγονός έκανε γνωστό ο γιος του με ανάρτηση στο Facebook.

Ο 93χρονος θρυλικός επιθετικός της ΑΕΚ εμφανίζεται στη φωτογραφία του μηνύματος να έχει δεμένο το χέρι του, αλλά και κάποια σημάδια στο πρόσωπό του.

«Για να δούμε την σκαπούλαρες και σήμερα;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του ο Γιώργος Νεστορίδης για τον πατέρα του.

