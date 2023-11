Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Ένταση μεταξύ συγγενών της κατηγορούμενης και δημοσιογράφου (βίντεο)

"Να παρέμβει άμεσα η ΕΣΗΕΑ", ζήτησε ο δημοσιογράφος. Διεκόπη η δίκη. Απερρίφθη το αίτημα Δασκαλάκη για αναβολή.

Διακοπή και όχι αναβολή -όπως αιτήθηκε ο Μάνος Δασκαλάκης - αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για τη δίκη που αφορά στην υπόθεση θανάτου των δυο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη από την Πάτρα, Μαλένας και Ίριδας με κατηγορούμενη την μητέρα τους Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η δίκη για την υπόθεση αυτή, μετά την κλήρωση των ενόρκων, την ανάγνωση του κατηγορητηρίου σε βάρος της 35χρονης μητέρας και την εκφώνηση των μαρτύρων, διεκόπη για τις 15 Δεκεμβρίου.

Η 34χρονη μόλις άκουσε το κατηγορητήριο ξέσπασε σε δάκρυα.

Λίγο αργότερα και ενώ ο Πέτρος Κουσουλός μιλούσε για την εξέλιξη της δίκης σε ζωντανή σύνδεση στο "Πρωινό", τον πλησίασαν συγγενείς της 35χρονης κατηγορουμένης ανάμεσά τους η μητέρα και η αδερφή της και του επιτέθηκαν λεκτικά λέγοντας πως "είσαι παλιάνθρωπος, ντροπή. Θα σου κάνουμε κι άλλες μηνύσεις, μόνο να βγάζεις φωτογραφίες από νεκρά παιδιά σε νεκροτομεία ξέρεις".

Απαντώντας για το περιστατικό αυτό ο εκδότης της εφημερίδας "Μπαμ", Πέτρος Κουσουλός είπε πως "θα ζητήσω από τον τηλεοπτικό σας σταθμό για να ενημερώσω και ΕΣΗΕΑ και τα αρμόδια υπουργεία για ό, τι συμβαίνει. Δεν θα σταματήσω να κάνω τη δουλειά μου επεδή κάποιοι μπροστά σε δημοσιογράφους προχωρούν σε τέτοιες επιθέσεις. Να παρέμβει άμεσα η ΕΣΗΕΑ για αυτά τα αιχρά φαινόμενα. Για ό, τι συμβεί σε κάποιον συνεργάτη ή δικό μου άνθρωπο υπεύθυνοι θα είναι αυτοί που είδατε σε ζωντανή μετάδοση".









Ο Αλέξης Κούγιας απαντώντας είπε σε δημοσιογράφους πως "του επιτέθηκαν οι συγγενείς της 35χρονης, δεν τους δικαιολογώ αλλά αυτοί οι άνθρωποι επί μήνες μου έλεγαν να κινηθώ εναντίον του, ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησαν από κοντά.Έμαθα ότι αμέσως μετά μπήκε προς την αίθουσα, γύρισε προς την κατηγορουμένη και της έκανε μία χειρονομία. Του έκαναν μηνυση και ο Κουσουλός κρατείται"

Έπειτα με νέα του παρέμβαση ο Πέτρος Κουσουλός είπε στο "Πρωινό" πως "είναι θλιβερά αυτά που συμβαίνουν. Γίνεται προσαγωγή μου στο αστυνομικό τμήμα".

