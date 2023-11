Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου για Ίριδα και Μαλένα: Για πότε αναβάλλεται η συζήτηση

Ποιο το αίτημα του εν διαστάσει συζύγου της Μάνου Δασκαλάκη και για ποιο λόγο δηιμουργήθηκε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί η δεύτερη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Το δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων, στην ανάγνωση του κατηγορητηρίου και στην ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων.

Στη συνέχεια το δικαστήριο προχώρησε σε διακοπή της δίκης για τις 15 Δεκεμβρίου 2023 λόγω των άλλων υποθέσεων στις οποίες παρίσταται ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξης Κούγιας, μεταξύ των οποίων είναι και η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για το θάνατο της Τζωρτζίνας, που εκδικάζεται στην ακριβώς διπλανή αίθουσα.

Όπως μεταδίδει η δικαστική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, Μάνος Δασκαλάκης στη νέα θα καταθέσει ως απλός μάρτυρας και όχι ως υποστηρικτής της κατηγορίας, καθώς για οικονομικούς λόγους δήλωσε ότι δεν μπορεί να έχει δικηγόρο. Υπέβαλε αίτημα αναβολής, όμως το δικαστήριο ομόφωνα το απέρριψε. Αναλυτικά, κατά την έναρξη της διαδικασίας ο Μάνος Δασκαλάκης υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, εξηγώντας στους δικαστές ότι έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας αλλά αδυνατεί να βρει δικηγόρο για οικονομικούς λόγους. «Για οικονομικούς λόγους έκανα αίτηση για παροχή νομικής βοήθειας, όμως κρίθηκε απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης υποβολής», είπε στο δικαστήριο. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιριπγκου, Αλέξης Κούγιας αντιτάχθηκε στο αίτημα του πρώην συζύγου της 34χρονης λέγοντας πως σκοπός του είναι να την ταλαιπωρήσει κι άλλο. «Έχουμε αντίρρηση για την αναβολή της δίκης. Γίνονται δύο μικτά δικαστήρια ταυτόχρονα. Επιθυμούμε διακαώς να ξεκινήσει η δίκη. Είναι προσχηματικό αυτό που λέει ο κύριος. Είναι αδιανόητο αυτό που ζητά, σκοπός του είναι να ταλαιπωρήσει κι άλλο την κατηγορούμενη. Θέλουμε την έναρξη της διαδικασίας, παρότι δίπλα υπάρχει η δίκη και θα έχουμε και αιτήματα για κλήτευση και άλλων μαρτύρων», είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Εισαγγελέας:

Ο Μάνος Δασκαλάκης υπέβαλε έγκληση την 1η Νοεμβρίου και κρίθηκε απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη. Θεωρώ ότι το αίτημα υποβάλλεται καταχρηστικά προς παρέλκυση της δίκης. Δεν είναι δυνατόν και οι δύο δικηγόροι που έχει στην άλλη δίκη να μην τον είχαν ενημερώσει. Η δίκη είχε προσδιοριστεί πολύ πιο πριν. Προτείνω την πρόοδο της δίκης.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κλήρωση των ενόρκων και ακολούθως η πρόεδρος κάλεσε την κατηγορούμενη στο βήμα για να αναφέρει τα προσωπικά της στοιχεία.

Πρόεδρος - Κατηγορούμενη:

Οικογενειακή κατάσταση;

Σε διάσταση.

Τέκνα άλλα υπάρχουν;

Όχι, δυστυχώς.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας της έδρας απήγγειλε την κατηγορία. Κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, η Ρούλα Πισπιρίγκου έκλαιγε σιωπηλά.

Ένταση σημειώθηκε όταν στην πόρτα της δικαστικής αίθουσας εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Η κατηγορούμενη και ενώ το δικαστήριο είχε μόλις αποσυρθεί για να εξετάσει αιτήματα της υπεράσπισης άρχισε να φωνάζει: «Πάνω στα παιδιά μου έχεις κάνει καριέρα, που τα είχα στο νεκροκρέβατο και θα έρθει εδώ να μου κουνήσει το δάχτυλο; Και έχει και τρία παιδιά το παλιόπαιδο. Συλλάβετέ τον!». Ακολούθως παρενέβη ο συνήγορος υπεράσπισης Αλέξης Κούγιας ο οποίος ζήτησε από τους αστυνομικούς να συλλάβουν τον δημοσιογράφο, καθώς η Ρούλα Πισπιρίγκου θέλει να υποβάλει μήνυση για έργω εξύβριση και απειλή.

