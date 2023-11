Πολιτική

Δηλώσεις Μητσοτάκη– Χριστοδουλίδη στο Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας – Κύπρου (LIVE)

Οι δηλώσεις γίνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας της 1ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας - Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε ζωντανή μετάδοση οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας της 1ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας - Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

