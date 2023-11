Κόσμος

Ερντογάν: Το Ισραήλ δοκιμάζει την υπομονή μας

Μύδρους εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης εξαπέλυσε και σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει για τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Μάλιστα είπε ότι οι Ισραηλινοί δοκιμάζουν την υπομονή μας με τις ψευδαισθήσεις τους περί της γης της επαγγελίας, η οποία περιλαμβάνει και την επικράτεια της Τουρκίας και με τις απειλές τους για χρήση πυρηνικών όπλων, όπως υποστήριξε.

Πάντως, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ και για φασισμό.

Νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από το Ουζμπεκιστάν δήλωσε στους Τούρκους δημοσιογράφους εν πτήση ότι σε σχέση με αύριο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διανύει τις καλύτερες του μέρες σήμερα.

Κατηγόρησε τη Δύση και ειδικά τις ΗΠΑ ότι βρίσκεται από την αρχή των επιθέσεων πίσω από το Ισραήλ. Για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτειρικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι το μεγαλύτερο του λάθος το έκανε στην αρχή, όταν πήγε στο Ισραήλ και είπε ‘ήρθα ως Εβραίος’. Αν το πεις αυτό, θα υπάρξει απάντηση, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

